Hangi ayda hangi balığı yemelisiniz?

Balık şüphesiz hem besleyici değerleri hem de lezzeti ile herkesin sofrasında yer alır. Her balık kendi mevsiminde tüketildiğinde besleyiciliği daha fazla olur ve balık ulaşması gereken boyutlarda gelişimini tamamlamış olduğu için lezzetine doyum olmaz. En Bereketli Aylardan Biri: Ocak’ta Hangi Balık Yenir? Bilindiği üzere ocak ayı hamsi ve kefal balık türlerinin en bereketli olduğu aylardan biridir. Ocak ayında suların soğuması ile balıkların lezzetine lezzet gelir ve bol bol tüketilmesi için en uygun aylardan bidir. Palamut, uskumru, çinekop, lüfer ve mezgit balıkları da ocak ayının gelmesi ile tezgahlardaki yerini alır. Ocak ayında özellikle hamsinin tadına doyum olmaz iken diğer balık türleri de damak zevklerine hitap etmek için en lezzetli halleri ile sofraları donatır. Şubat Ayında Hangi Balık Yenir? Bereketli aylardan bir diğeri olan şubat ayında da ocak ayında olduğu gibi bol bol balık tüketebilirsiniz. Şubat ayında tezgahlarda en dikkat çeken balıklar ise barbun ve gümüş balığıdır. Oldukça lezzetli olan barbun balığı, aynı zamanda besleyici değeri en yüksek balıklarından biridir. Yine şubat ayında sıkça tezgahlarda bulabileceğiniz levrek, kalkan, kefal, uskumru ve çiroz gibi diğer lezzetli balıklar arasında sayılabilir. Balıkların tazeliği ve lezzeti ile damak zevkine en uygun seçim şubat ayı için kuşkusuz gümüş balığı ve barbun olacaktır.

Nisan Ayında Hangi Balık Tüketilir? Mevsimlerin etkisi ile bolca taze balık tüketebileceğiniz aylardan olan nisan ayının yıldızları arasında levrek ve kılıç balığı sayılabilir. Tabi bunlara ek olarak diğer aylarda olduğu gibi kefal, gümüş ve barbun gibi balıkların en tazesine nisan ayında da ulaşmanız mümkündür. Hemen her tezgahta en çok karşılaşılan balıklardan biri olan levrek ve kılıç balığı vücudunuzu Omega-3’e doyuracak ve lezzeti ile sofralarınızı şenlendirecektir. Havaların Isındığı Mayıs Ayında Hangi Balık Yenir? Mevsim geçişlerinin yaşandığı ve havaların bir nebze ısınmaya başladığı mayıs ayında tezgahlarda levrek, barbun, iskorpit, kılıç ve dil balığı görmek mümkün olabilir. Bu aylarda dikkat etmeniz gereken şey ise kış ayı balıklarını tüketmemektir. Bu hususta karar tamamen damak zevkinize kalmakla beraber, palamut ve hamsi gibi kışın lezzeti tavan yapan balıkların yaz aylarına doğru yağ oranını kaybetmesinin, lezzetinin bozulmasına yol açtığı bilinmektedir. Bu yüzden her aya uygun bir şekilde balık tüketiminde besleyici değerleri ve lezzeti göz ardı etmemenizi tavsiye ederiz.

Balık Sezonunun Bir Nebze Azaldığı Haziran Ayında Hangi Balık Yenir? Yaz aylarına giriş ile denizdeki tüm balıkların lezzet oranında bir farklılık yaşanması doğanın kanunudur. Balıklar yaz aylarında yağ oranlarında yaşanan düşüklük sebebi ile lezzetlerinden kaybedebilir. Yine de haziran ayında balık severlerin tercih etmesi gereken balıklardan biri ise sardalyadır. Ayrıca farklı lezzetler denemeyi sevenler için tekir ve barbunya gibi balıklar da haziran ayında hala tazeliğini koruyan ve lezzetini kaybetmemiş balıklar arasında sayılabilir. Ağustos Ayında Hangi Balık Tüketilir? Bu ayın sultanı olarak görülen balıkların en başında palamut balığı gelir. Lezzeti ile tüm balıkları geride bırakarak ağustos ayında her tezgahta ve her restoranda rastlamak mümkün olabilir. Yine bu ay izmarit, sinarit ve mercan gibi balıklar da ağustos ayında balık severlerin damak zevkine hitap eden lezzeetler arasında yer almaktadır. Çingene palamudu olarak adlandırılan balık sezonu ağustos ayı itibari ile açılır ve lezzetine doyum olmaz. Besleyiciliği ve doyuruculuğu ile birçok kişinin vazgeçilmezi olan çingene palamudu, “Ağustosta hangi balık ne zaman yenir?” Sorusuna en lezzetli cevap olarak verilebilir.