Lapa pilav yapmaya son! Hangi pirinci nasıl pişirmelisiniz?

Türk mutfağında en çok kullanılan gıdaların başında gelen pirinç, pek çok farklı türe sahip. Hepsinin de ayrı ayrı şekillerde pişirilmesi gerekiyor ama bu nokta çoğunlukla atlanıyor. Dünya çapında binlerce pirinç çeşidi olduğu için hepsini saymak mümkün değil. Bu yüzden dünya çapında ve Türkiye’de en çok tüketilen pirinçleri ve pişirme yöntemlerini sizler için derledik. İşte pirinç çeşidine göre pişirme yöntemleri...
Türkiye’de en çok üretilen ve tüketilen pirinç türü, baldo. Kokusuz ve tombul taneli baldo, suyu en az çeken pirinç türlerinden biri.
Baldo pirinci önceden ıslattıysanız, pişirirken 1 bardak baldo pirince 1 bardak su eklemeniz yeterli.
Aromalı bir tadı olan bu pirinç, genellikle baharatlar da katılarak pişirilir.
Az nişasta içerdiği için de suda bekletmeye gerek kalmaz. Ancak pişirilirken bol su ister.
Cevize benzer bir tada sahip olan siyah pirinç, pişirildiğinde yumuşar ve kolayca yenebilir.
Beyaz pirince oranla daha uzun sürede pişer.
Pişirildiğinde yapışkan ve yumuşak bir hale bürünen bu pirincin kendine has bir kokusu var.
Ağırlığının neredeyse beş katı kadar su çekebilir.
En az işlem görmüş pirinç olduğu için pişirmesi daha zor olarak kabul edilir.
Daha fazla su çektiği için de normalden daha fazla su katarak pişirilir.
1 su bardağı yabani pirince 3 bardak su eklenir ve bekletilir.
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