Lapa pilav yapmaya son! Hangi pirinci nasıl pişirmelisiniz?

Türk mutfağında en çok kullanılan gıdaların başında gelen pirinç, pek çok farklı türe sahip. Hepsinin de ayrı ayrı şekillerde pişirilmesi gerekiyor ama bu nokta çoğunlukla atlanıyor. Dünya çapında binlerce pirinç çeşidi olduğu için hepsini saymak mümkün değil. Bu yüzden dünya çapında ve Türkiye’de en çok tüketilen pirinçleri ve pişirme yöntemlerini sizler için derledik. İşte pirinç çeşidine göre pişirme yöntemleri...

PİRİNÇ ÇEŞİTLERİNE GÖRE PİŞİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Baldo Pirinç

Türkiye’de en çok üretilen ve tüketilen pirinç türü, baldo. Kokusuz ve tombul taneli baldo, suyu en az çeken pirinç türlerinden biri.

Baldo pirinci önceden ıslattıysanız, pişirirken 1 bardak baldo pirince 1 bardak su eklemeniz yeterli.

Eğer önceden yıkanmamışsa 1 bardak baldo pirince 1.5 bardak su eklenir.

Basmati Pirinci

Aromalı bir tadı olan bu pirinç, genellikle baharatlar da katılarak pişirilir.

Az nişasta içerdiği için de suda bekletmeye gerek kalmaz. Ancak pişirilirken bol su ister.

Pişirirken 1 su bardağı basmatiye 2 su bardağı sıcak su eklenir.

Siyah Pirinç

Cevize benzer bir tada sahip olan siyah pirinç, pişirildiğinde yumuşar ve kolayca yenebilir.

Beyaz pirince oranla daha uzun sürede pişer.

Bu yüzden pişerken 1 bardak siyah pirince 3 bardak su eklenir.

Yasemin Pirinci

Pişirildiğinde yapışkan ve yumuşak bir hale bürünen bu pirincin kendine has bir kokusu var.

Ayrıca pişirilirken fazla su çektiği için 1 bardak pirince 2 bardak su eklenir.

Arborio Pirinci

Ağırlığının neredeyse beş katı kadar su çekebilir.

Risotto dışında kullanıldığında 18 dakikadan fazla pişirilmemelidir çünkü kremamsı ve yumuşak bir yapısı vardır.

Kepekli Pirinç

En az işlem görmüş pirinç olduğu için pişirmesi daha zor olarak kabul edilir.

Daha fazla su çektiği için de normalden daha fazla su katarak pişirilir.

Yumuşaması için 1 bardak kepekli pirince 3 bardak su eklenerek kaynatılır.

Yabani Pirinç