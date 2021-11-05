YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Lapa pilav yapmaya son! Hangi pirinci nasıl pişirmelisiniz?

Lapa pilav yapmaya son! Hangi pirinci nasıl pişirmelisiniz?

05.11.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişi binlerce yıl önceye dayanan pirinç, günümüzde en çok tüketilen gıdalar arasında yer alır. Özellikle Türk yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan pirinç, neredeyse bütün yemeklerde kullanılır. Ama çoğunlukla atlanan bir nokta var. Pirinç; kokusuna, boyutuna ve rengine göre çeşitlere ayrılır ve hepsi aynı şekilde pişirilmez. Gelin, pirinçle ilgili detaylara hep birlikte bakalım.

Lapa pilav yapmaya son! Hangi pirinci nasıl pişirmelisiniz?

Türk mutfağında en çok kullanılan gıdaların başında gelen pirinç, pek çok farklı türe sahip. Hepsinin de ayrı ayrı şekillerde pişirilmesi gerekiyor ama bu nokta çoğunlukla atlanıyor. Dünya çapında binlerce pirinç çeşidi olduğu için hepsini saymak mümkün değil. Bu yüzden dünya çapında ve Türkiye’de en çok tüketilen pirinçleri ve pişirme yöntemlerini sizler için derledik. İşte pirinç çeşidine göre pişirme yöntemleri...

PİRİNÇ ÇEŞİTLERİNE GÖRE PİŞİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Baldo Pirinç

  • Türkiye’de en çok üretilen ve tüketilen pirinç türü, baldo. Kokusuz ve tombul taneli baldo, suyu en az çeken pirinç türlerinden biri.

  • Baldo pirinci önceden ıslattıysanız, pişirirken 1 bardak baldo pirince 1 bardak su eklemeniz yeterli.

  • Eğer önceden yıkanmamışsa 1 bardak baldo pirince 1.5 bardak su eklenir.

Basmati Pirinci

  • Aromalı bir tadı olan bu pirinç, genellikle baharatlar da katılarak pişirilir.

  • Az nişasta içerdiği için de suda bekletmeye gerek kalmaz. Ancak pişirilirken bol su ister.

  • Pişirirken 1 su bardağı basmatiye 2 su bardağı sıcak su eklenir.

Siyah Pirinç

  • Cevize benzer bir tada sahip olan siyah pirinç, pişirildiğinde yumuşar ve kolayca yenebilir.

  • Beyaz pirince oranla daha uzun sürede pişer.

  • Bu yüzden pişerken 1 bardak siyah pirince 3 bardak su eklenir.

Yasemin Pirinci

  • Pişirildiğinde yapışkan ve yumuşak bir hale bürünen bu pirincin kendine has bir kokusu var.

  • Ayrıca pişirilirken fazla su çektiği için 1 bardak pirince 2 bardak su eklenir.

Arborio Pirinci

  • Ağırlığının neredeyse beş katı kadar su çekebilir.

  • Risotto dışında kullanıldığında 18 dakikadan fazla pişirilmemelidir çünkü kremamsı ve yumuşak bir yapısı vardır.

Kepekli Pirinç

  • En az işlem görmüş pirinç olduğu için pişirmesi daha zor olarak kabul edilir.

  • Daha fazla su çektiği için de normalden daha fazla su katarak pişirilir.

  • Yumuşaması için 1 bardak kepekli pirince 3 bardak su eklenerek kaynatılır.

Yabani Pirinç

  • 1 su bardağı yabani pirince 3 bardak su eklenir ve bekletilir.

  • Tam kıvamında pişmesi için ortalama 45 dakika kaynaması gerekir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER625 bin TL verdi! Büyücüye hapis625 bin TL verdi! Büyücüye hapis
PARTNER"Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz""Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz"
En tatlı atıştırmalık!En tatlı atıştırmalık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

O sahne için savcılığa suç duyurusu! Devlet kurumu harekete geçti

O sahne için savcılığa suç duyurusu! Devlet kurumu harekete geçti

EDHO'nun bittiğini açıklamıştı! Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

EDHO'nun bittiğini açıklamıştı! Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

Müjdeyi böyle verdi! Paylaşımına yorum yağdı

Müjdeyi böyle verdi! Paylaşımına yorum yağdı

Yıllar sonra ekranlara dönüyor! Sevilen diziye katıldı

Yıllar sonra ekranlara dönüyor! Sevilen diziye katıldı

İlginizi Çekebilir

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.