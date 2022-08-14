YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

14.08.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: - "Üç puan güzel ama bunu tamamen hak ettik mi? Yapacağımız analizlerde de kendimizi eleştireceğiz. Buna kendimiz karar vereceğiz"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, oyundan olmasa da sonuçtan memnun olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, "Sonuçtan memnunuz. Yeni sezonda aldığımız ilk galibiyet. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’ye karşı iyi oynayan rakibe karşı oynadık. Futboldan memnun değilim, takımın üzerinde stres vardı. Geçen sezon 16 maç yenilmezlik serisi olan takımın yüksek beklentiyle sezona başlamasından kaynaklı stres takımın üzerinde etki yaptı. İlk yarıda kalecimiz Boffin’e teşekkür etmeliyiz, kurtarışlarıyla takımı ayakta tuttu. İkinci yarı ise biz oyunun kontrolünü ele aldık, Bünyamin’in harika ortası ve Haji Wright’ın muhteşem kafa golüyle mücadeleye nokta koyduk. Üç puan güzel ama bunu tamamen hak ettik mi? Yapacağımız analizlerde de kendimizi eleştireceğiz. Buna kendimiz karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu galibiyetle hafta içine moralli girdiklerinin altını çizen Groenendijk, "Haftaya Trabzon maçına moralli çıkacağız. Trabzon maçında bundan daha iyi bir futbol sergileyerek sahadan iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Galatasaray’a karşı iyi oynadık, şanssız kaybettik. Çok rahat bir puanla ayrılabilirdik. Bugün daha çok stresten bahsedebiliriz, bu normal takım performansını aşağıya çekti. 36 hafta en üst düzey futbol oynamayabiliriz ama böyle maçları kazanmalıyız. Bugün bunu başardık." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Manisa FK-Boluspor maçının ardındanManisa FK-Boluspor maçının ardından
Giresun'da "28. Çamoluk Bal Festivali" gerçekleştirildiGiresun'da "28. Çamoluk Bal Festivali" gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Ümraniyespor futbol süperlig

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:28
Sabah
06:05
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:12
Yatsı
21:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.