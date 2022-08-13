HangiKredi Ümraniyespor, yarın Fraport Tav Antalyaspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Hafta içinde Eyüpspor'dan 29 yaşındaki santrafor Umut Nayir'i bir yıllığına kiralayan HangiKredi Ümraniyespor, Fraport Tav Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmıştı.



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