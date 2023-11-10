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Hani ilçesinde şehit edilen 12 kişi törenle anıldı

10.11.2023 10:28 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 9 Kasım 1992 tarihinde eli kanlı terör örgütü PKK tarafından kaymakamlık binası, PTT, askerlik şubesi ve lojmanları, karayolları şube şefliği, adliye binası, emniyet amirliği lojmanlarına yapılan eş zamanlı hain saldırı sonucunda şehit olan 12 kişi ilçede düzenlenen törenle anıldı.

Hani ilçesinde şehit edilen 12 kişi törenle anıldı

9 Kasım 1992’de PKK’lı teröristlerce yapılan hain saldırıda askerlik şubesinde görevli Astsubay Kemal Ay, eşi Nesrin Ay ve oğlu Mustafa Ay (6) ile lojmanda misafir olarak bulunan sivil memur Süleyman Dalgın’ın eşi Fatma Dalgın (26), kızları Sedef Dalgın (5), Sevda Dalgın (4), Sabiha Macar (50), Hülya Aslan (18) ve Mensure Aslan (14) ve Gazeteci Yaşar Aktay ile Lice ilçesinden yardıma gelen Polis Memuru İhsan Sal ve Ufuktan Güneş şehit olmuştu. Şehitler şehadetlerinin 31. yılında ilçede düzenlenen törenli anıldı.

Düzenlenen anma programında Kaymakam Abdullah Yüksel, Hani Belediye Başkan Vekili Metin Gögercin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Sefa Aktaş, İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Yunus Kabataş ve kurum amirleri ile birlikte şehit Sabiha Macar’ın oğlu Süleyman Macar’ın evini ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sonrası Merkez Mezarlığında şehit Sabiha Macar ve Dereli Mezarlığında şehit Yaşar Aktay, mezarları başında ziyaret edilerek dualar okundu.
Ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yapan Kaymakam Abdullah Yüksel, “Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

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