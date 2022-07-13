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''Hani kiloluydum?'' Ozan Tufan Fenerbahçe'yi bombaladı!

13.07.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli takımda uzun süredir kadro dışı bulunana Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

''Hani kiloluydum?'' Ozan Tufan Fenerbahçe'yi bombaladı!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından bir süre bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Tufan, VOLE'ye samimi açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIM HANİ KİLOLUYDUM? DEDİM"

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Ozan Tufan, "Fenerbahçe'de sözleşmem bitiyordu. Beşiktaş maçına kadar hiç benimle konuşulmadı. '1-2 kilo vermen lazım' diyorlardı sürekli. Beşiktaş maçına çıktım, uzaktan bir gol attım. Ertesi gün imzaya çağırdılar. Görüşmede 'Başkanım hani kiloluydum?' dedim.'' açıklamasında bulundu.

"BUNLARI İLERLEYEN ZAMANLARDA AÇIKLAYACAĞIM"

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Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönem için "Son dönemde yapılanlar bizi çok üzdü. Hak etmedik. Bunları ilerleyen zamanlarda açıklayacağım. Biz kötü bir pozisyona düştük. Çıkıp bir açıklama yapamadık çünkü ben o zaman Fenerbahçe'nin oyuncusuydum. Ben hala Fenerbahçe'yi çok seviyorum ama içerdeki insanların oynadığı oyunlar, yaptığı planlar işe yaradı. İnsanın yüzüne gelip, arkasından iş çevrilmesi çok üzücü. Bu tarz insanlarla çalıştığım için çok üzgünüm" dedi.

"FENERBAHÇE'DE BİR PROBLEM VAR DEMEKTİR"

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Başarılı futbolcu, Mesut Özil ile İsmail Kartal arasında geçen tartışmaya yönelik "Futbolda hocayla tartışabilirsiniz, saha içinde takım arkadaşınızla tartışabilirsiniz. Marcao ile Kerem saha içinde birbirine girdiğinde, bir hafta sonra öpüşüp barışabiliyorlar. Biz bunu orada çözemiyorsak, Fenerbahçe'de bir problem var demektir. O problem de bize yansıtıldı. Benim o konuda hiçbir suçum yoktu. Beni üzen taraf bu oldu. Hiçbir sebep yoktu, hiçbir gerekçe sunulmadı. Keşke imkan olsa burada İsmail Kartal, Ali koç ve ben oturup konuşabilsek" ifadelerini kullandı.


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Ozan Tufan fenerbahçe hull city
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