Hanife Gürdal’a şok tehdit! "Kim olduğunuzu bulurum çok zor değil..."

Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal yarışmadan sonra adeta bir fenomene döndü. Yarışmada başörtülü olan Hanife daha sonra başını açma kararı aldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hanife Gürdal, kendisine gelen sert eleştirileri kulak arkası eden ünlü fenomen Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Kendisine gelen tehdit mesajına tepki gösteren Gürdal, adeta ateş püskürdü.

"Instagramda çok çok uzun yıllardır varım ve hesabımı açtıktan hemen sonra yüksek takipçi kitlesine ulaştım. Kimi severek samimi ve gerçek olarak takip etti, kimi seviyor olmayı kendine yediremedi, kimseye söyleyemedi."

"Ben sahte hesaplardan arkasından takip ediliyor olmaya alışığım ama bir süredir tanıdığımı, beni tanıdığını düşündüğüm kişiler tarafından mesajlar aldığımı düşünüyorum. Doğrusu gerçek hesapları bile ayırt etmem mümkün değil ama öylesine ısrarcı ve çirkin bir şekilde canımı sıkıyorlar ki. Ben kim olduğunuzu bulurum çok zor değil ama sizi utandırmak istemiyorum."

