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Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

ALMANYA HABERLERİ  | 31.01.2019 18:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Kagawa transferinde büyük şok yaşayabilir! Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96, Beşiktaş'ın transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve transfer için İstanbul'a getirdiği Shinji Kagawa için Bundesliga ekibi Hannover 96'dan sürpriz açıklamalar geldi.

Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardık. Kagawa'nın Beşiktaş'a gitme imkanı da var, karar artık futbolcunun." ifadeleri kullanıldı.

"DÜN GECEDEN BERİ KONUŞUYORUZ"

Hannover A Takım Menajeri Horst Heldt, İstanbul'da bulunan Japon futbolcu hakkında ''Dün geceden beri Borussia Dortmund ile Kagawa transferini konuşuyoruz. Dortmund ile anlaşmaya vardık. Kagawa'nın Beşiktaş'a gitme durumu da var. Artık tercih, oyuncunun kendisinde olacak.'' sözlerini kullandı.

Hannover'in yeni teknik direktörü Thomas Doll ise ''Kagawa'ya kollarımız açık. Çok tecrübeli bir futbolcu ve takım için çok yararlı olacaktır.'' dedi.

Beşiktaş'ın transferi için görüştüğü 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün İstanbul'a gelmişti.

kkk

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Anahtar Kelimeler:
shinji kagawa hannover 96

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