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Hanönü’nde 10 bin 10 fidan toprakla buluştu

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

’11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ programı kapsamında Hanönü ilçesinde fidanlar toprakla buluştu.Program kapsamında Yılanlı Küme Evleri yakınlarında bulunan bakır madeni atık sahası çevresine 10 bin 10 fidan dikimi yapıldı.

Hanönü’nde 10 bin 10 fidan toprakla buluştu

’11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ programı kapsamında Hanönü ilçesinde fidanlar toprakla buluştu.
Program kapsamında Yılanlı Küme Evleri yakınlarında bulunan bakır madeni atık sahası çevresine 10 bin 10 fidan dikimi yapıldı. Programa Hanönü Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Orman İşletme Müdürü Tuğrul Baduroğlu, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Fidan dikim etkinliğinde konuşan Hanönü Orman İşletme Müdürü Tuğrul Baduroğlu, "Geleceğimizin teminatı, oksijen depolarımız ormanlara sahip çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen 11 milyon fidan dikimi projesi başlattı. Bu proje kapsamında Hanönü ilçemizde kamu çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve vatandaşların da katılımı ile 10 bin 10 fidan toprakla buluştu" dedi.

Hanönü’nde 10 bin 10 fidan toprakla buluştu

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