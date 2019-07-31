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Hapishanede yeni bir uygulamaya imza attılar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 31.07.2019 09:04 | Son Güncelleme

ABD'de hapishaneler ve barınaklar arasında işbirliği: "İki taraf da güvenmeyi öğreniyor"

ABD’nin Indiana eyaletinde, Hayvanları Koruma Örgütü barınaktaki kediler ve cezaevindeki mahkumları buluşturan bir projeye imza attı. 2015’te başlayan projenin amacı barınakta yardıma muhtaç kedilerin cezaevlerindeki insanlar tarafından bakılması. Program iki taraf için de oldukça faydalı sonuçlar doğurdu.

PROJE İKİ TARAF İÇİN DE FAYDALI OLUYOR

ABD’nin Indiana eyaletinde, Hayvanları Koruma Örgütü barınaktaki kediler ve cezaevindeki mahkumları buluşturan bir projeye imza attı. 2015’te başlayan projenin amacı barınakta yardıma muhtaç kedilerin cezaevlerindeki insanlar tarafından bakılması. Projenin iki taraf için de faydalı olduğu kısa zaman içinde ortaya çıktı.

KARŞILIKLI GÜVEN DUYGUSUNU ARTTIRIYOR

Barınakta yaşayan kedilerin bir çoğunun geçmişte kötü muameleye maruz kaldığı biliniyor. Kediler bu nedenle insanlarla iletişime girerken zorlanıyor. İnsana güveni azalan kedilerin evlat edinilme ihtimali daha düşük oluyor. Barınaklar ve cezaevleri arasındaki işbirliği iki tarafın birbirine güven duymaya başlamasını amaçlıyor.

SORUMLULUK ALMALARI SAĞLANIYOR

Mahkumlar kedileri besliyor, temizliyor, tüylerini tarıyor kısacası onları insanlara alıştırıyor. Kediler insan sevgisini tadarken mahkumlar da sorumluluk duygusunu pekiştiriyor. Hayvan Koruma Örgütü yöneticisi Maleah Stringer, “Mahkumların bana ‘ilk kez bir hayvanla etkileşime girdim, sevgisini anladım’ dediklerini hatırlıyorum” dedi.

BU UYGULAMALAR SIK SIK YAPILIYOR

ABD hapishanelerinde bu tarz uygulamalar sıkça yapılıyor.

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