YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Harçlıklarını biriktirdi, erkek arkadaşına diz çöküp evlilik teklif etti

Harçlıklarını biriktirdi, erkek arkadaşına diz çöküp evlilik teklif etti

İHA İHA
26.02.2024 10:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de fotoğraf çekinme bahanesiyle erkek arkadaşını Porsuk Çayı kenarına davet eden Sena Özer, diz çöküp harçlıklarıyla aldığı yüzükle evlilik teklifi etti.

Eskişehir’de yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sena Özer, uzun süredir erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Yahya Kar’a sıra dışı bir sürpriz hazırladı. Güzel havayı fırsat bilen ve dışarda gezmeye çıkan çift, fotoğraf çekinmek için Porsuk Çayı’nın kenarında duraksadı. Sena Özer, cep telefonun kamerasını bir yere sabitleyip video kaydını açtıktan sonra, erkek arkadaşının yanına giderek, “Yahya sana bir şey söyleyeceğim” dedi.

Daha sonra diz çöken Sena Özer, harçlıklarıyla biriktirerek aldığı yüzüğü çıkararak, “Aşkım benimle evlenir misin", "Çocuklarımın babası olmaya bir ömür var mısın” ifadelerini kullandı.
Kendisinin ileri tarihlerde planladığı teklifi, kız arkadaşından duyan Kar, önce oldukça şaşırsa da “Evet” dedi.

Çiftin heyecanı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yahya Kar ve Sena Özer, 11 Mayıs’a düğün tarihi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltıTekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı
Denizlerde fırtına uyarısıDenizlerde fırtına uyarısı
27 yaşındaki arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı27 yaşındaki arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 26 Şubat Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
13:16
İkindi
16:21
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Pazartesi

Keskin eczanesi
Alpu
Tarik eczanesi
Tepebasi
İrem eczanesi
Odunpazari
Çobanoğlu eczanesi
Odunpazari
Serap eczanesi
Odunpazari
Alper eczanesi
Tepebasi
Selin eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.