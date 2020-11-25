Hareketli saatler! Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası patlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe dün akşam Sivas Belediyespor'u konuk etti. Sarı Lacivertli ekip, sezon başında takıma katılan isimlerin golleriyle bir üst tura çıkmayı başardı.Fenerbahçe'de golleri Thiam (2) Pelkas ve Kemal Ademi atarken, sarı lacivertliler rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından İngiliz basınında çıkan haber ise gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde sezon başında 18 yeni oyuncu kadroya dahil edilmiş, takım adeta baştan yaratılmıştı.O dönem hem yöneticilerin hem de taraftarların hayalini süsleyen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen oyuncu, bu kez Fenerbahçe'ye çok yakın!

İNGİLİZLER DUYURDU

Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta tarafından takıma alınmayan ve sezon başından beri kulübünde forma giyemeyen Mesut Özil, ayrılığı kesin olarak kafasına koydu.Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi isteyen başarılı futbolcu, İngilizlerin haberine göre ABD futbol ligi olan MLS takımlarından gelen teklifleri bir bir reddetti.Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcaklığını koruyor. İngiliz basınından sarı-lacivertlileri oldukça yakından ilgilendirecek bir haber geldi.