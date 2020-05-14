Harika bir yoğurt mayasının püf noktaları! Sadece işin ustaları biliyor...

Yaz ortasında yoğurttan yapılmış buz gibi bir ayranın yerini ne tutabilir ki? Ya da yemeğinizin yanına eşlikçi birkaç kaşık süzme yoğurdun? Bu harika besini dilerseniz marketten hazır olarak alabilirsiniz ama artık evde kendi yoğurdunuzu yapmak çok daha sağlıklı. Yoğurdun istediğiniz kıvamda, ekşilikte ve tatta olması için yoğurt mayalarken dikkat etmeniz gereken ipuçlarını sizin için araştırdık.

1. FIRINDA ÖN ISITMA YAPARAK HARİKA BİR MAYA ELDE EDEBİLİRSİNİZ

Fırınınızı 250 derecede birkaç dakika ısıtın ve kapatın. Çelik veya cam kaplara mayaladığınız yoğurdu fırının içine koyun. 12 saat bu şekilde beklemesi gerekeceği için fırının içi soğursa 4-5 saat sonra fırını 1 dakika boyunca tekrar ısıtın ve kapatın.

2. SÜTÜ KAYNATMADAN ÖNCE TENCEREYİ SUYLA ÇALKALAYIN

Süt kaynatacağınız tencereyi suyla çalkaladığınızda, metal yüzeyi su molekülleri ile kaplanır.

Sütü tencereye döküp ateşi açtığınızda protein moleküllerinin sıcak metale temas etmesi ve ona bağlanması daha uzun sürer.

Böylece tencerenin tabanına daha az protein yapışır ki bu da yoğurt için gereken sütün en iyi haline ulaşması için mükemmel bir yoldur.