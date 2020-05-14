Harika bir yoğurt mayasının püf noktaları! Sadece işin ustaları biliyor...

Yaz ortasında yoğurttan yapılmış buz gibi bir ayranın yerini ne tutabilir ki? Ya da yemeğinizin yanına eşlikçi birkaç kaşık süzme yoğurdun? Bu harika besini dilerseniz marketten hazır olarak alabilirsiniz ama artık evde kendi yoğurdunuzu yapmak çok daha sağlıklı. Yoğurdun istediğiniz kıvamda, ekşilikte ve tatta olması için yoğurt mayalarken dikkat etmeniz gereken ipuçlarını sizin için araştırdık.
Fırınınızı 250 derecede birkaç dakika ısıtın ve kapatın. Çelik veya cam kaplara mayaladığınız yoğurdu fırının içine koyun. 12 saat bu şekilde beklemesi gerekeceği için fırının içi soğursa 4-5 saat sonra fırını 1 dakika boyunca tekrar ısıtın ve kapatın.
Süt kaynatacağınız tencereyi suyla çalkaladığınızda, metal yüzeyi su molekülleri ile kaplanır.
Sütü tencereye döküp ateşi açtığınızda protein moleküllerinin sıcak metale temas etmesi ve ona bağlanması daha uzun sürer.
Böylece tencerenin tabanına daha az protein yapışır ki bu da yoğurt için gereken sütün en iyi haline ulaşması için mükemmel bir yoldur.
Evde yoğurt yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de iyi bir mayanızın olması. İlk kez yapıyorsanız marketten satın alınan hazır yoğurt kullanabilirsiniz ama bir sonraki yoğurt mayalama işleminizde ilk yaptığınız yoğurttan birkaç kaşık ayırmayı unutmayın. Kendi yaptığınız yoğurttan aldığınız mayayla yapılan ikinci parti, her zaman ilkinden daha iyi olur.
Bulabiliyorsanız günlük çiğ süt ya da pastörize edilmemiş süt ile istediğiniz kıvamda yoğurtlar yapabilirsiniz. Yağ oranı yüksek sütler, daha kalın ve kremalı yoğurtlar yapmanızı sağlar. Ayrıca yoğurdunuz olduktan sonra bir iki gün bekletirseniz iyice oturur ve kıvam alır.
Yoğurdu mayaladığınız kabın, yoğurdun dinlenmesi sırasında ısıyı tutmasına yardımcı olacak bir tür olmasına dikkat etmelisiniz. Büyük seramik kaseler veya toprak kaplar ve üstünü örtmek için küçük tencere kapakları kullanabilirsiniz. Cam kaseler ısıyı çok iyi tutmayacağı için yoğurdunuzun yerleşip kıvam almasını engelleyebilir.
Yoğurt yapımında aslında üç büyük adım vardır; sütün kaynatılması, mayanın eklenmesi ve yoğurdun dinlendirilmesi.
Bu adımların her birinde, süt veya yoğurdun doğru sıcaklıkta olması gerekir.
Mayalama için sütün uygun sıcaklığı gelip gelmediğini serçe parmağınızla ölçün, 3 saniye sütün içinde kalabiliyorsa mayayı karıştırabilirsiniz.
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