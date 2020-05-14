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Harika bir yoğurt mayasının püf noktaları! Sadece işin ustaları biliyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Mucize besin yoğurt, insan sağlığı için özel işlevlere sahip fonksiyonel gıdalardan biri. Sütten yapılan bu besinde bulunan kalsiyum, B12, potasyum, magnezyum vücudumuzda mucizevi etkiler yaratır. Bu muhteşem yiyeceği kendiniz evde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Tabii ki yapım aşamasında püf noktalarına dikkat ederek...

Harika bir yoğurt mayasının püf noktaları! Sadece işin ustaları biliyor...

Yaz ortasında yoğurttan yapılmış buz gibi bir ayranın yerini ne tutabilir ki? Ya da yemeğinizin yanına eşlikçi birkaç kaşık süzme yoğurdun? Bu harika besini dilerseniz marketten hazır olarak alabilirsiniz ama artık evde kendi yoğurdunuzu yapmak çok daha sağlıklı. Yoğurdun istediğiniz kıvamda, ekşilikte ve tatta olması için yoğurt mayalarken dikkat etmeniz gereken ipuçlarını sizin için araştırdık.

1. FIRINDA ÖN ISITMA YAPARAK HARİKA BİR MAYA ELDE EDEBİLİRSİNİZ

Fırınınızı 250 derecede birkaç dakika ısıtın ve kapatın. Çelik veya cam kaplara mayaladığınız yoğurdu fırının içine koyun. 12 saat bu şekilde beklemesi gerekeceği için fırının içi soğursa 4-5 saat sonra fırını 1 dakika boyunca tekrar ısıtın ve kapatın.

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2. SÜTÜ KAYNATMADAN ÖNCE TENCEREYİ SUYLA ÇALKALAYIN

Süt kaynatacağınız tencereyi suyla çalkaladığınızda, metal yüzeyi su molekülleri ile kaplanır.
Sütü tencereye döküp ateşi açtığınızda protein moleküllerinin sıcak metale temas etmesi ve ona bağlanması daha uzun sürer.
Böylece tencerenin tabanına daha az protein yapışır ki bu da yoğurt için gereken sütün en iyi haline ulaşması için mükemmel bir yoldur.

3. İYİ BİR MAYA SEÇİN

Evde yoğurt yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de iyi bir mayanızın olması. İlk kez yapıyorsanız marketten satın alınan hazır yoğurt kullanabilirsiniz ama bir sonraki yoğurt mayalama işleminizde ilk yaptığınız yoğurttan birkaç kaşık ayırmayı unutmayın. Kendi yaptığınız yoğurttan aldığınız mayayla yapılan ikinci parti, her zaman ilkinden daha iyi olur.

4. YAĞLI SÜT İLE DAHA KIVAMLI YOĞURT YAPABİLİRSİNİZ

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Bulabiliyorsanız günlük çiğ süt ya da pastörize edilmemiş süt ile istediğiniz kıvamda yoğurtlar yapabilirsiniz. Yağ oranı yüksek sütler, daha kalın ve kremalı yoğurtlar yapmanızı sağlar. Ayrıca yoğurdunuz olduktan sonra bir iki gün bekletirseniz iyice oturur ve kıvam alır.

5. YOĞURT İÇİN İYİ BİR MUHAFAZA KABI SEÇİN

Yoğurdu mayaladığınız kabın, yoğurdun dinlenmesi sırasında ısıyı tutmasına yardımcı olacak bir tür olmasına dikkat etmelisiniz. Büyük seramik kaseler veya toprak kaplar ve üstünü örtmek için küçük tencere kapakları kullanabilirsiniz. Cam kaseler ısıyı çok iyi tutmayacağı için yoğurdunuzun yerleşip kıvam almasını engelleyebilir.

6. SÜTÜNÜZÜN DOĞRU SICAKLIKTA OLDUĞUNA EMİN OLUN

Yoğurt yapımında aslında üç büyük adım vardır; sütün kaynatılması, mayanın eklenmesi ve yoğurdun dinlendirilmesi.
Bu adımların her birinde, süt veya yoğurdun doğru sıcaklıkta olması gerekir.

Mayalama için sütün uygun sıcaklığı gelip gelmediğini serçe parmağınızla ölçün, 3 saniye sütün içinde kalabiliyorsa mayayı karıştırabilirsiniz.


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