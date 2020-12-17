Harika ekmek ve poğaça yapmak için hamur mayalarken bu püf noktalarına dikkat

Hamur işleri için 3 farklı maya kullanabilirsiniz; instant maya, kuru maya ve yaş maya. Hangi mayayı kullanırsanız kullanın, dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. İşte hazırlayacağınız hamur işi tariflerinin lezzetini ikiye katlayan hamur mayalama püf noktaları.
Hamur mayalamanın en önemli kuralı, malzemelerin oda sıcaklığında kullanılmasıdır. Malzemeleri kullanmadan bir saat önce dolaptan çıkarın.
Eğer kullanacağınız maya instant maya değilse mayanızı ılık süt ya da su ile aktive etmeniz gerekir. Ancak süt ya da suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu işlemi yaparken maya ve kullandığınız sıvı karışımının içerisine bir miktar şeker ya da pekmez katmanız gerekir. Bu esnada şekerden beslenen mayanız aktive olarak çalışmaya başlar. Mayanızın aktivasyonu yaklaşık olarak 5 dakika içerisinde gerçekleşecektir.
Tuzun unla buluşması, mayalama işlemi için oldukça kritik. Tuzu, hamuru yoğurma aşamasında gerektiği kadar ekleyin. Yoğururken eklediğiniz tuz, hamurun dilediğiniz gibi kabarmasına yardımcı olacak.
Hamuru yoğurma işlemini bitirdikten sonra üzeirni streç film ile kapatın ve hamuru bir saat boyunca, oda sıcaklığında bekletin. Oda sıcaklığının ise ne soğuk ne de çok sıcak olmaması gerekiyor.
TEPSİDE MAYALANDIRMAYI İHMAL ETMEYİN
Hamur mayalama işleminin en son aşaması ise hamurun tepside bir kez daha mayalandırılmasıdır. İlk mayalama işleminiz bittikten sonra hamurunuza şekil vererek pişireceğiniz tepsiye alın ve üzerine nemli bir bez örtün. 20 dakika kadar da bu şekilde beklettikten sonra hamurunuz pişirilmeye hazır hale gelir.
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