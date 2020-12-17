Harika ekmek ve poğaça yapmak için hamur mayalarken bu püf noktalarına dikkat

Hamur işleri için 3 farklı maya kullanabilirsiniz; instant maya, kuru maya ve yaş maya. Hangi mayayı kullanırsanız kullanın, dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. İşte hazırlayacağınız hamur işi tariflerinin lezzetini ikiye katlayan hamur mayalama püf noktaları.

MALZEMELER ODA SICAKLIĞINDA OLMALI

Hamur mayalamanın en önemli kuralı, malzemelerin oda sıcaklığında kullanılmasıdır. Malzemeleri kullanmadan bir saat önce dolaptan çıkarın.

MAYAYI AKTİVE ETME İŞLEMİ

Eğer kullanacağınız maya instant maya değilse mayanızı ılık süt ya da su ile aktive etmeniz gerekir. Ancak süt ya da suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu işlemi yaparken maya ve kullandığınız sıvı karışımının içerisine bir miktar şeker ya da pekmez katmanız gerekir. Bu esnada şekerden beslenen mayanız aktive olarak çalışmaya başlar. Mayanızın aktivasyonu yaklaşık olarak 5 dakika içerisinde gerçekleşecektir.

TUZ İLAVE ETMEK İÇİN ACELE ETMEYİN

Tuzun unla buluşması, mayalama işlemi için oldukça kritik. Tuzu, hamuru yoğurma aşamasında gerektiği kadar ekleyin. Yoğururken eklediğiniz tuz, hamurun dilediğiniz gibi kabarmasına yardımcı olacak.