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Harman makinesiyle buğday hasadı

ADANA HABERLERİ  | 11.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı 700 rakımlı Karanebili Mahallesinde çiftçiler harman makinesiyle (patoz) buğdaylarını hasat etti.Teknolojiden uzak bilek gücü ve alın teri ile kışlık mahsullerini elde eden yöre halkı günlerce ekinlerini orakla biçti.

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı 700 rakımlı Karanebili Mahallesinde çiftçiler harman makinesiyle (patoz) buğdaylarını hasat etti.
Teknolojiden uzak bilek gücü ve alın teri ile kışlık mahsullerini elde eden yöre halkı günlerce ekinlerini orakla biçti. Yığın haline getirilen ekinler, harman makinesinden işlemden geçirildi. Samandan ayrılan buğdaylar torbalara konuldu.
Kışlık mahsullerini hazırladıklarını söyleyen çiftçilerden Faruk Yiğenoğlu, "Günler süren orakla ekin biçiminin ardından patozu kurarak buğday ile samanı birbirinden ayırıyoruz. Bu zor süreçte hem kadınlarımız hem erkeklerimiz olarak yoğun bir süreçten geçtik. Gönül isterdi biçerdöver olsun ama tarlalarımız engebeli olduğu için yine eski yöntemler ile ürünümüzün hasadını tamamladık” dedi.

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