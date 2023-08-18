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Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı

18.08.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 9 asırlık Harran Sarayı'ndaki kazılarda işçi sayısını 12'den 70'e çıkararak, çalışmaların hızlandırılmasını sağladı.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığı desteğiyle ören yeri kazılarını 10 yıldır yürüttüklerini hatırlattı.

Kazıların yıl boyunca devam ettiğini hatırlatan Önal, Doğu Roma İmparatorluğu'ndan Emevilere, Zengi Atabeyliğinden Eyyübilere kadar farklı medeniyetlere ait bir çok esere rastlandığını dile getirdi.

Özellikle son yıllarda kazıların 3 katlı olan sarayın içerisinde yoğunlaştırıldığını belirten Önal, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın proje desteğiyle daha önce 12 olan kazılardaki işçi sayımız şu anda 70'i aştı. Yine restorasyon ekipleri de mevcut. Dolayısıyla daha önce yıllarca yapmayı planladığımız işi şu anda 1 buçuk yılda tamamlamayı düşünüyoruz." dedi.

"SARAY ESKİ İHTİŞAMIYLA ZİYARETÇİLERİNİ KARŞILAYACAK"

Önal, çalışmaların 1 buçuk yılda tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin Harran Sarayı'nı gezebileceğini ifade etti.

Saraya dışarıdan yapılacak köprüyle girişin yapılmasının hedeflendiğini anlatan Önal, "Gelen ziyaretçiler, öncelikle ahşap bir köprüyü görecek. Hendekten geçilerek sarayın ikinci katına ulaşılacak. Daha sonra saraydaki galeriyi ve sarayın çokgen kulelerini gezecekler. Saray hamamı ve tematik odalar gezilecek. Örneğin, bir odanın girişinde zırhlı giysili bir savaşçıyı görecekler. Başka bir odada geçmişte bilim merkezi olan Harran'da ikamet etmiş Battani, Sabit Bin Kurra gibi bilim insanlarının el yazması eserlerinin kopyalarını görecekler. Yine Harran'da o dönemki icatlar görülebilecek. Yani sarayın içerisinde yüzlerce oda tematik olarak donatılacak. Ziyaretçiler tarihi ve kültürel anlamda önemli olan bu mirası yaklaşık 2 saat boyunca keyif içerisinde gezme imkanı bulacak."

SARAY SERİNLİĞİYLE DİKKATİ ÇEKİYOR

Önal, kentte hava sıcaklıklarının 45 dereceyi aştığına dikkati çekerek, Harran Sarayı içerisinin serinliğiyle de öne çıktığını belirtti.

Sarayın yapısı itibariyle serin olduğunu vurgulayan Önal, "Harran Sarayı dışarıya göre çok çok serin. Yani şu an dışarıda 45 derece. Saray odaları içerisinde ise sıcaklık yaklaşık 30-35 dereceye düşüyor. Çünkü 3 metre kalınlığında beden duvarları, 7 metre yüksekliğinde odalar bulunuyor. O da bu mekanın oldukça serin olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Harran

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