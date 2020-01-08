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  4. Harran Üniversitesi kendi enerjisini üretiyor

Harran Üniversitesi kendi enerjisini üretiyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi enerji giderlerini azaltıp cari giderlerini düşürmek amacıyla2018 yılından buyana Harran Tıp Hastanesinin enerjisini, güneş enerjisinden elde ediyor.Güneş enerji potansiyeli açısından Şanlıurfa’nın oldukça iyi bir bölgede olmasını fırsata çeviren Harran Üniversitesi, kamu sektörüne örnek bir proje olması adına özkaynaklarıyla 2018 yılında 5MWh kapasiteli güneş enerji santralini kurdu.

Harran Üniversitesi kendi enerjisini üretiyor

Harran Üniversitesi enerji giderlerini azaltıp cari giderlerini düşürmek amacıyla2018 yılından buyana Harran Tıp Hastanesinin enerjisini, güneş enerjisinden elde ediyor.
Güneş enerji potansiyeli açısından Şanlıurfa’nın oldukça iyi bir bölgede olmasını fırsata çeviren Harran Üniversitesi, kamu sektörüne örnek bir proje olması adına özkaynaklarıyla 2018 yılında 5MWh kapasiteli güneş enerji santralini kurdu. Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde kurulan Güneş Enerji Santrali, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere devreye alınmıştı. Öztüketim modeline göre projelendirilen santral, güneşli saatlerde hastanenin günlük enerji tüketiminin tamamını sağlıyor. Güneş enerji santrali 2019 yılında maksimum enerji üretimini 568 bin TL olarak temmuz ayında gerçekleşti. Kasım ayında ise 239 bin TL’lik kazanç elde sağlanmasıyla 2019 yılında enerji giderlerinde toplamda yaklaşık olarak 4 milyon TL kar elde edildi.
Kamu kurumlarında en büyük giderlerin tüketilen enerjilerden kaynaklandığını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Kamu sektörü kendi enerjisini, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilir. Harran Üniversitesi Güneş Enerji Santrali bunun için çok iyi bir örnektir. Geliştirilen proje ile güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilerek genel cari giderler azaltılmıştır. Güneşin olduğu saatlerde yazın hastanemizin elektrik enerji ihtiyacının tamamını karşılıyoruz. Güneşin etkisinin en az görüldüğü kış aylarında ise üretilen elektrik enerjisinin artan kısmının Üniversite bünyesinde kullanılması için gereken yasal izinlerin alınması çalışmaları devam etmektedir. Harran Üniversitemizde Güneş Enerji Santrali ile çevreye zarar vermeden enerji üretimi sağlamaktayız” diye konuştu.

Harran Üniversitesi kendi enerjisini üretiyor

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Akcakale
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Birecik
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