YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Harris takımın lideri oldu

Harris takımın lideri oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımının yabancı oyuncusu Harris iki maçta takımın lideri oldu.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni transferlerinden Tyasha Pearl Desiree Harris geride kalan 2 maçta takımın en skorer oyuncusu oldu.

Harris takımın lideri oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımının yabancı oyuncusu Harris iki maçta takımın lideri oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni transferlerinden Tyasha Pearl Desiree Harris geride kalan 2 maçta takımın en skorer oyuncusu oldu. İzmit Belediyespor maçında 21 sayı üreten Amerikalı oyuncu Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında da 25 sayı ile oynadı.
Takımın diğer bir oyuncusu Melis Gülcan ise İzmit Belediyespor maçında 23 sayı üretirken Hatay Büyükşehir maçında ise 18 sayı ile Harris’in takipçisi oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:34
Öğle
12:31
İkindi
15:44
Akşam
18:18
Yatsı
19:34

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.