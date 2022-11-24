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Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber

24.11.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanan Kane'in yarın ABD karşısında oynayabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber
Harry Kane

Harry Kane

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
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İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanan yıldız oyuncu Harry Kane'nin yarın ABD karşısında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Southgate, 29 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Harry iyi durumda. Bir süre takımdan ayrı çalıştı ama cuma akşamı için her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Harry Kane, İran maçında sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 75. dakikada yerini Callum Wilson'a bırakmıştı.

İngiltere ile ABD arasında Al Bayt Stadı'nda oynanacak B Grubu maçı, yarın saat 22.00'de başlayacak.

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İngiltere dünya kupası

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