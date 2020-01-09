SPOR
  4. Harry Kane nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak

Harry Kane nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.01.2020 21:06 | Son Güncelleme

Tottenham'a golcüsü Harry Kane'den kötü haber... Yıldız futbolcu tendon kopması nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Harry Kane nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Harry Kane sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Londra ekibinin internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol ayağında tendon kopması nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Golcü oyuncu, takımının geçen hafta Southampton ile karşılaştığı mücadelenin 75. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Kane, bu sezon takımı ile çıktığı 25 maçta 17 gol attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Trabzonspor'a Şenol Güneş sürpriziTrabzonspor'a Şenol Güneş sürprizi
Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
harry kane İngiltere Premier Lig Tottenham sakatlık

En Çok Okunan Haberler

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

De Gea’dan inanılmaz hata

De Gea’dan inanılmaz hata

Vedat Muriqi'ye inanılmaz para! 140 milyon...

Vedat Muriqi'ye inanılmaz para! 140 milyon...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harry Kane nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak

Tottenham'da büyük sakatlık şoku!

ÖZET | Leicester City 1-1 Aston Villa (İngiltere Lig Kupası)

Çağlar Söyüncü'yü çılgına çeviren olay

Crystal Palace, Cenk Tosun ile anlaştı!

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Sadio Mane, Afrika’da yılın futbolcusu seçildi

Afrika'da yılın futbolcusu Mane

ÖZET | Manchester United - Manchester City: 1-3

Manchester derbisinde kazanan City!

Pep Guardiola: Manchester United'ı asla çalıştırmam!

Guardiola'dan flaş çıkış: O takımı asla çalıştırmam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.