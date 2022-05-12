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  4. Harry Kane&Son ortaklığı topçuları yıktı! Tottenham, Kuzey Londra derbisinde Arsenal'ı devirdi

Harry Kane&Son ortaklığı topçuları yıktı! Tottenham, Kuzey Londra derbisinde Arsenal'ı devirdi

12.05.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'de Tottenham, sahasında Arsenal'i 3-0 mağlup etti. Kuzey Londra derbisinde golleri Harry Kane(2), Son(1) kaydetti.

Harry Kane&Son ortaklığı topçuları yıktı! Tottenham, Kuzey Londra derbisinde Arsenal'ı devirdi
Son Heung-Min

Son Heung-Min

GKO Güney Kore
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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İngiltere Premier Lig'in 22. hafta erteleme maçında Tottenham ile Arsenal Kuzey Londra derbisinde karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadium Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve ezeli rakibine karşı gösterişli bir galibiyet aldı.

Maça etkili başlayan Tottenham, 22. dakikada kazanılan penaltıda Kane ile öne geçti. 33. dakikada Arsenal'den Holding kırmızı kartla oyun dışında kalırken 37'de bir kez daha Kane sahneye çıktı ve ilk yarıyı Tottenham 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Tottenham Son'un golüyle farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan Tottenham böylelikle üç puanı üç golle almış oldu.

TOTTENHAM, ARSENAL'İ BEKLEYECEK

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Ligin son 2 haftasında Burnley ve Norwich'le karşılaşacak Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için iki maçını kazanıp Arsenal'in bir maçta puan kaybetmesini bekleyecek.

Bir puanla Tottenham'ın önünde dördüncü sırada yer alan Arsenal ise bu sezonun son iki maçında Newcastle United ve Everton'la karşı karşıya gelecek.


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Anahtar Kelimeler:
Arsenal FC
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