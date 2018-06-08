SPOR

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.06.2018 16:53 | Son Güncelleme

Tottenham, süperstarı Harry Kane ile 6 yıllık yeni kontrat imzaladı ve maaşını iki katına çıkardı. Kane, toplamda 102.3 milyon euro kazanacak.

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Tottenham, yıldız golcüsü Harry Kane ile 6 yıllık yeni bir kontrat imzaladı.

Harry Kane'in yıllık 15 milyon pound (17 milyon euro), toplamda ise 90 milyon pound (102.3 milyon euro) maaş alacağı öğrenildi. Harry Kane, tüm transfer iddialarına rağmen kendisini 2024'e kadar Tottenham'a bağlayan sözleşmeye imza atmış oldu.

Harry Kane, bir önceki kontratında Tottenham'dan 7.5 milyon pound kazanıyordu.

24 yaşındaki Kane, geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 37 maçta 30 gol 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 7 gol 2 asist ortalamaları yakalamıştı.

(Sporx)

DfLEbWWXUAER2he

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk ettiIanthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti
Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
harry kane Tottenham

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları basına sızdı

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları basına sızdı

Brad Wanamaker Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti

Brad Wanamaker Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Manchester United Diogo Dalot'u 5+1 yıllık sözleşme imzaladı

Manchester United Diogo Dalot'u 5+1 yıllık sözleşme imzaladı

Arsenal Stephan Lichtsteiner ile sözleşme imzaladı!

Arsenal Stephan Lichtsteiner ile sözleşme imzaladı!

Ousmane Dembele Arsenal ile anlaşmaya çok yakın!

Ousmane Dembele Arsenal ile anlaşmaya çok yakın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.