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Harun Tekin kendini buldu

20.04.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Başakşehir maçında yıldızlaşarak herkesi sevindirdi.

Harun Tekin kendini buldu

Süper Lig'in kritik bir sürecinde kaleyi Altay'ın sakatlığıyla devralan Harun Tekin, Başakşehir maçında yıldızlaşarak herkesi sevindirdi.

Müsabakanın 86. dakikasında sebebiyet verdiği penaltıyı kurtaran Harun hem hatasını telafi etti hem de takımını yarışın içinde tuttu. Bu kurtarış sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyacak.

Kalan haftalarda Altay sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği için Harun'un birinci kaleci olarak ciddi bir özgüvene ihtiyacı vardı. Sakatlıktan yeni çıkan tecrübeli kaleci kurtardığı penaltı sonrası adeta eski günlerine döndü. Maç sonu tüm takım arkadaşları soyunma odasında Harun'u tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Harun Tekin
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