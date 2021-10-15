YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Harvard ve Bilgi üniversitelerinin hukuk fakülteleri arasında iş birliği

Harvard ve Bilgi üniversitelerinin hukuk fakülteleri arasında iş birliği

15.10.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş birliği kapsamında, Hukuk Kliniği dersinin yeni modeli Kuruma Yerleştirme Programı başlatılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi'nin hukuk fakülteleri arasında yapılan iş birliği kapsamında "Kuruma Yerleştirme (External Placement) Programı" uygulanacak.

Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, Hukuk Kliniği dersinin yeni modeli Kuruma Yerleştirme Programı başlatılacak.

Yeni modelle öğrenciler, klinik eğitiminin temellerini aldıktan sonra ilgi alanları da göz önünde bulundurularak hukuk büroları ya da kurumların hukuk departmanlarına yönlendirilecek. Burada ücretsiz (pro bono) veya ücretli takip edilen dosyalarda uygulamadaki avukatlar gözetiminde çalışacak. Ayrıca yerleştikleri kurumun kabul ettiği ölçüde müvekkil ve danışanlarla yapılan görüşmelere ve kurum içi toplantılara katılacak, noter, sicil, adliye, icra daireleri ve duruşmalarda kurum avukatı yanında bulunabilecekler.

Bu sayede hukuk öğrencileri henüz mezun olmadan avukatlık mesleği ve uygulama hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olacak. Gelecek dönemde, tüketici, mülteci, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve start-up hukuku gibi klinikler de aynı yöntemle işlenmeye başlanacak.

- Maddi imkanı olmayan kişiler avukat desteği alabiliyor

Türkiye'de ilk olarak 2003'te İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlatılan Hukuk Kliniği dersleri, 2016'da 13 üniversite ile imzalanan bir protokol sayesinde yaygınlaştı.

Klasik hukuk eğitimi içinde, pek çok öğrencinin uygulamayı görmeden, gerçek hayattaki uyuşmazlıklara temas etmeden mezun olmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı Hukuk Kliniği derslerinde öğrenciler, gerçek hayattaki hukuki sorunlara hukuki destek veriyor.

Klinikler, yalnızca hukuk eğitimi için değil, adalete eşit erişim yoluyla toplumsal fayda sağlama amacını da taşıyor. Maddi imkanlarının izin vermemesi nedeniyle avukat desteğine erişemeyen kişiler bu kliniklerde hukuki bilgi ve destek alabiliyorlar.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahili istila ettiler! Gören telefona sarıldıSahili istila ettiler! Gören telefona sarıldı
PARTNER3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdüA Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:55
İkindi
15:59
Akşam
18:32
Yatsı
19:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.