Harvard'da Anadolu ve Batı ezgileri, iki Türk sanatçının arp ve flütünden yankılanacak

Akyol ile Evcil, dün başlayan ve 8 Mart'a kadar sürecek turne kapsamında ABD'de 3'ü resital, ikisi orkestra eşliğinde olmak üzere, 5 ayrı konser verecek, Türk ve Batı ezgilerini seslendirecek.

AA muhabirine ABD turnesine ilişkin açıklama yapan Çağatay Akyol, flüt sanatçısı Bülent Evcil ile dostluklarının eskiye dayandığını belirterek, yıllardır dünyanın her yerinde flüt-arp ikilisi olarak konserler verdiklerini söyledi.

Evcil ve Akyol, Aşık Veysel ve Ekrem Zeki Ün'den Yunus Emre'ye kadar geniş yelpazede Türk eserlerini, Batı müziğinden Jay Ungar, Phil Coulter, J.S.Bach, Maurice Ravel, Jacques Ibert, Christoph Willibald Gluck, Piazzola ile Japon müziğinden Michio Miyagi'nin eserlerini yorumlayacak.

Belçika Kraliyet Sanat Teşvik Madalyası sahibi Evcil ile dünyanın seçkin orkestralarında konuk sanatçı olarak konserler veren Akyol, Connecticut Üniversitesinde 6 Mart'ta, yine aynı şehirdeki La Grua Center'da 7 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak.

Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ile Boston Türk Konsolosluğunun iş birliğiyle verecekleri konserde Akyol ve Evcil, Türk müziği eserlerini Batı müziği ile harmanlayarak dinleyici ile buluşturacak.

Akyol, flüt ve arpın geçmişinin çok eskiye dayandığını, en uyumlu iki enstrüman olarak kabul edildiğini belirterek, "Enstrümanlarımızın uyumundan yola çıkarak yıllardır geniş bir repertuvarla konserler veriyoruz. Boston'da vereceğimiz konsere müzik insanlarının ilgisinin yüksek olduğu söyleniyor." diye konuştu.

- "Bu davet Türkiye'de Batı müziğinin ileri gittiğini belgeliyor"

Bülent Evcil de Connecticut eyaletinin en büyük orkestralarından Eastern Connecticut Senfoni Orkestrası'nın davetlisi olarak turne yaptıklarını vurgulayarak, bu orkestrayla Mozart'ın arp ve flüt konçertosunu Türk müzisyenler olarak ABD'li seyircilere sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Evcil, "Alman müziğini, bizim enstrümanlarımız için geçerli olan en önemli konçertoları yazan Mozart'tan çıkmış değerli eseri ABD'de Türk sanatçılar olarak seslendirmemiz ve referans olarak alınmamız son derece önemli. Bu turneyi memleketimizin Batı müziğinde ne kadar ileri seviyelere çıktığını belgeleyen bir davet olarak nitelemek doğru olacaktır." dedi.