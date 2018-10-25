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'Hasan Ali attı, tavuklar çift sarılı yumurtladı'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2018 22:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Anderlecht karşısında gösterdiği performansla alkış aldı. Attığı golle Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren Hasan Ali Kaldırım, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

İşte Hasan Ali Kaldırım için yapılan bazı yorumlar...

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
2 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
3 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
4 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
5 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
6 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
7 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
8 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
9 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
10 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
11 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
12 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
13 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
14 / 14

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hasan ali kaldırım

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