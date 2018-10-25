'Hasan Ali attı, tavuklar çift sarılı yumurtladı'

İşte Hasan Ali Kaldırım için yapılan bazı yorumlar...
Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın Anderlecht karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı!
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