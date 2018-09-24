Tecrübeli oyuncu, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.
Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı mücadeledeki performansla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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İşte Hasan Ali Kaldırım'la alakalı yapılan yorumlar...
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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