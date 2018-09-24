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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2018 23:31 | Son Güncelleme

Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli yıldız Hasan Ali Kaldırım, derbi mücadelesine damga vuran isim oldu.

Tecrübeli oyuncu, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

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Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı mücadeledeki performansla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı mücadeledeki performansla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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İşte Hasan Ali Kaldırım'la alakalı yapılan yorumlar...

İşte Hasan Ali Kaldırım'la alakalı yapılan yorumlar...
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
13 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
14 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
15 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
16 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
17 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
18 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
19 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
20 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
21 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
22 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
23 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
24 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
25 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
26 / 27

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!
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Fenerbahçe hasan ali kaldırım derbi

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