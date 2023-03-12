Hasan Can Kaya'da bomba bir hikaye daha! Tinder'a katılan kadın, bir çiftten gelen teklifle şoke oldu

Exxen'de yer alan Konuşanlar deprem sebebiyle bir süre yayına ara vermişti. Hasan Can Kaya deprem öncesi çekilen bir bölümü depremden tam 1 ay sonra yayınlayarak bölümün gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Konuşanlar'da yine ilginç hikâyeler ortaya döküldü. Gülüm adındaki bir kadın konuk Tinder ile tanışmasını anlattı.

39 yaşındaki Gülüm adlı konuk açıklamasında "Tinder diye bir uygulama varmış yalan yok bak! Benim arkadaşım oradan sevgili bulmuş çok üstüne gitmiş çocuk bunu engellemiş. Geldi bana bir hesap aç dedi. O ne dedim? Aç belki önüme düşer adamı buluruz... Sen sıkıldıkça kullan dedi, ben önüme geleni yukarı atıyorum (beğeni)... Sonra mesaj yağmaya başladı. Göl kenarında bir çift poz vermiş, profilde çift fotoğrafı var. 'Merhaba' dedi yanıt verdim. Dedi ki bizim bir fantezimiz var izlemek için 3. arıyorlarmış" dedi.

"SÖVÜP SİLDİM" DEDİ

Hasan Can Kaya ise araya girerek "Anlamadım ikizimi izliyorlar" deyince Gülüm "Hayır ben onları izleyecekmişim" yanıtını verdi.

Kadın konuk konuşmasının devamında "Pencere açacağım ben seni yönlendireceğim dedi. Allah diyorum ne penceresi... Ben bilmiyorum. Sonra anladım neyi izleyeceğim dedim; 'Sevişeceğiz sen de izleyeceksin' dedi. Açmadım tabi sövdüm sildim" dedi.



