MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya'da bomba bir hikaye daha! Tinder'a katılan kadın, bir çiftten gelen teklifle şoke oldu

Hasan Can Kaya'da bomba bir hikaye daha! Tinder'a katılan kadın, bir çiftten gelen teklifle şoke oldu

12.03.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası Konuşanlar'a bir süre ara veren Hasan Can Kaya büyük yaralar açan depremden 1 ay sonra deprem öncesi çekilen bir bölümü yayınladı. Geliri depremzedelere bağışlanacak Konuşanlar'a katılan bir konuk Tinder hikâyesiyle herkesi şoke etti.

Hasan Can Kaya'da bomba bir hikaye daha! Tinder'a katılan kadın, bir çiftten gelen teklifle şoke oldu

Exxen'de yer alan Konuşanlar deprem sebebiyle bir süre yayına ara vermişti. Hasan Can Kaya deprem öncesi çekilen bir bölümü depremden tam 1 ay sonra yayınlayarak bölümün gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Konuşanlar'da yine ilginç hikâyeler ortaya döküldü. Gülüm adındaki bir kadın konuk Tinder ile tanışmasını anlattı.

39 yaşındaki Gülüm adlı konuk açıklamasında "Tinder diye bir uygulama varmış yalan yok bak! Benim arkadaşım oradan sevgili bulmuş çok üstüne gitmiş çocuk bunu engellemiş. Geldi bana bir hesap aç dedi. O ne dedim? Aç belki önüme düşer adamı buluruz... Sen sıkıldıkça kullan dedi, ben önüme geleni yukarı atıyorum (beğeni)... Sonra mesaj yağmaya başladı. Göl kenarında bir çift poz vermiş, profilde çift fotoğrafı var. 'Merhaba' dedi yanıt verdim. Dedi ki bizim bir fantezimiz var izlemek için 3. arıyorlarmış" dedi.

1

Gerdek gecesi sahnesine tepki! "Soyun lan" deyip... Gerdek gecesi sahnesine tepki! "Soyun lan" deyip...

"SÖVÜP SİLDİM" DEDİ

Hasan Can Kaya ise araya girerek "Anlamadım ikizimi izliyorlar" deyince Gülüm "Hayır ben onları izleyecekmişim" yanıtını verdi.

tyry

Kadın konuk konuşmasının devamında "Pencere açacağım ben seni yönlendireceğim dedi. Allah diyorum ne penceresi... Ben bilmiyorum. Sonra anladım neyi izleyeceğim dedim; 'Sevişeceğiz sen de izleyeceksin' dedi. Açmadım tabi sövdüm sildim" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerdek gecesi sahnesine tepki! "Soyun lan" deyip...Gerdek gecesi sahnesine tepki! "Soyun lan" deyip...
İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini nefes kestiİtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini nefes kesti
Yeşilçam’ın erotik güzeli Feri Cansel’in hikayesi herkesi çok şaşırttı! Canice öldürüldüYeşilçam’ın erotik güzeli Feri Cansel’in hikayesi herkesi çok şaşırttı! Canice öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar yaşında

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

İkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecek

İkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecek

Seçim günü yasakları belli oldu!

Seçim günü yasakları belli oldu!

Dünyanın en güzel kızı mini etekli pozuyla büyüledi

Dünyanın en güzel kızı mini etekli pozuyla büyüledi

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.