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Reytinglerde Yalı Çapkını'nı geçen Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor! Nursema'nın gerdek gecesine tepki

12.03.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorla imam nikahı sahnesinden sonra şimdi de gerdek sahnesi... Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde zorla evlendirilen Nursema'nın gerdek gecesi sahnesi sosyal medyada tepki çekti. Ayrıca dizi reytinglerde Yalı Çapkını dizisini de sollayarak öne geçti.

Reytinglerde Yalı Çapkını'nı geçen Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor! Nursema'nın gerdek gecesine tepki

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor.

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Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbet'inde ailesinin zoruyla istemediği biriyle evlendirilen Nursema'nın başına gelenler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Gönlü Umut'ta olan Nursema, babasının arkadaşına yıllar önce verdiği bir sözden dolayı zorla nikah masasına oturtuldu. Herkesin evine gitmesinden sonra sevmediği adamla yalnız kalan Nursema, evliliği istemediğini söyleyince İbrahim bu duruma öfkelendi.

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"SOYUN LAN" DİYE BAĞIRIP...

Gerdek gecesi sırasında yaşananlar herkesi şoke etti. "Soyun lan" diye bağıran İbrahim'den korkan Nursema ağlayarak cama koştu. "Gel lan buraya" diyen İbrahim Nursema'yı aşağıya itti.

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İzleyenleri adeta dumura uğratan sahne eleştirilerin hedefi oldu. Kadın cinayetleri ve, zorla yapılan evliliklerin büyük tepki gördüğü ve insanlık dışı olduğu günlerde yayınlanan sahneye tepkiler çığ gibi büyüdü.

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YALI ÇAPKINI DİZİSİNİ GEÇTİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ceren Yalazoğlu’nun hayat verdiği Nursema karakterinin zorla evlendirildiği sahneler AB’de Yalı Çapkını’nı geçti.

Yalı Çapkını total’de 10.01 reytingle 1. sırada, Kızılcık Şerbeti 6.78 reytingle 2. sırada, Ateş Kuşları 6.29 reytingle 3. sırada yer aldı. AB’de Kızılcık Şerbeti 8.45 reytingle 1., Yalı Çapkını 7,95 reytingle 2., Ateş Kuşları 2.95 reytingle 7. sırada oldu. ABC1’de ise Yalı Çapkını 9.11 reytingle 1., Kızılcık Şerbeti 8,82 reytingle 2., Ateş Kuşları 4.51 reytingle 4. sırada yer aldı.

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Sıla Türkoğlu Müjde Uzman evlendi doğukan güngör

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