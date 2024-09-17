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  4. Hasan Can Kaya'nın acı günü! Ünlü komedyen çok sevdiği halasına böyle veda etti

Hasan Can Kaya'nın acı günü! Ünlü komedyen çok sevdiği halasına böyle veda etti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.09.2024 20:49
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya halasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Kaya, Instagram hesabından paylaştığı gönderisi ile halasına veda etti.

Konuşanlar programı ile ünü yakalayan Hasan Can Kaya'nın acı günü... Kaya, daha önce programına katılan halasını kaybetti. Üzen Haberi Instagram hesabında paylaşan komedyen halasına veda etti.

Halasını kaybeden Hasan Can Kaya sosyal medya hesabından halasının fotoğraflarını paylaşarak veda mesajı yayımladı.

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Ünlü komedyen halasına, "Daha önce programıma da ziyarete gelen hatta ‘pazarlıkçı hala’ olarak viral olan, Her daim neşeli, herkesin yanında, hep mücâdele eden, hep güçlü, hiç şikayet etmemiş, aman dememiş, yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış dünyalar tatlısı halamı kaybettik.. Yaşadığı gibi aniden, kimseye eyvallahı olmadan, kimseden bir şey istemeden gitti bu Dünya’dan.. Seni çok seviyoruz halacım" sözleriyle veda etti.

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Kaya'nın paylaşımına baş sağlığı yorumları geldi.

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Hasan Can Kaya
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