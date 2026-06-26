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Cemre Baysel teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri belli oldu

Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan Cemre Baysel, dizisi sezon finalindeyken teklif üstüne teklif alıyor. Baysel'in yeni projesi ve yeni partneri belli oldu.

Cemre Baysel teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil modunu açtı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan ünlü isim bikinili pozlarıyla uzun süre konuşuldu. Ünlü isim tatildeyken bile teklif üstüne teklif aldı. Baysel'in yeni projesi belli oldu.

Karadeniz bölgesinin tanıtımının yapılacağı “Go Türkiye” mini dizisi için Cemre Baysel ile anlaşma sağlandı.

Cemre Baysel teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri belli oldu 1

YENİ PARTNERİ ŞAŞIRTTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kalbimin Rotası Karadeniz” mini dizisinin başrollerini İlhan Şen ile Cemre Baysel paylaşacak. Emre Kavuk’un yazdığı dizinin çekimlerinin temmuzun ikinci haftası başlaması planlanıyor.

Cemre Baysel teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri belli oldu 2

İlhan Şen ile Cemre Baysel “Ramo”nun ardından 2024 yılında Deniz Denizciler’in yönettiği “Aşk Film”inde de beraber kamera karşısına geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Cemre Baysel İlhan Şen Güller ve Günahlar
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