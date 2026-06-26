Kadir İnanır'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! "Ümitliydik ama bu sefer olmadı"

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın durumu bugün kötüleşti. İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HÜLYA KOÇTİĞİT: "İYİLEŞECEĞİNE ÜMİTLİYDİK BU SEFER OLMADI"

Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Hülya Koçyiğit "Hep iyileşeceğine dair ümitliydik ama bu sefer olmadı." dedi.

Hülya Koçyiğit, "Türk sinemasına altın harflerle yazıldı. O kadar güzel filmler yaptı ki, iz bıraktı arkasında. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraştı, uzun süredir göremedik ama Jülide Kural ile konuşuyorduk. Hep iyileşeceğine dair ümitliydik ama bu sefer olmadı. Çok büyük bir kayıp, çok büyük bir acı. Milyonlarca seveni hayranı var. Bu haberle hepsinin kalbine ateş düştü inanıyorum." dedi.

ORHAN GENCEBAY: "ONUN DA KISMETİ BU KADARMIŞ"

Orhan Gencebay, Kadir İnanır'ın vefatından duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"İnanacağı gelmiyor insanın onun da kısmeti bu kadarmış. Bu dünyada herkes bir görev yapar o da görevini çok iyi yaptı. Allah rahmet eylesin.1970'lerin başından beri tanıdığım birisiydi. Uzun süre beraber çalıştık. Son zamanlarda ziyaretine gidemediğim için çok üzüldüm."