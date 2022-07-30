Hasan Can Kaya'ya katılan Halil Sezai'nin kardeşi kahkahaya boğdu! "Abim çocukken hap içip..."

Hasan Can Kaya'nın EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar adlı programına ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin kardeşi katıldı. Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıklıoğlu, küçükken yaşadığı hikayeyi anlatınca izleyenler kahkaya boğuldu.

"HAPI VARDI, İÇİYORDU KÜÇÜK OLUYORDU"

"Biz üç kardeşiz, iki abim ve bir de ben varım. Ama ben ortaokula kadar dört kardeşiz sanıyordum. Çocukken kardeşim olsun diye çok ağlıyordum. Annem hamile kalmış benim benim ama sonra düşünce ben çok ağlamışım. Sezai Abim de üzülmüş ben çok ağlıyorum diye. Onun bir cebinde hapı vardı, onu içiyordu, küçük oluyordu. Sonra sıkılınca bırakıyordu, tekrar abim oluyordu.

"PARKA GÖTÜRÜYORDUM..."

Parka götürüyordum onu, çikolata alıyordum ve abim bana gerçekten oynuyordu. Artık ergenliğe girince, bıraktı tabii bunu. Ben 2-3 yıl kardeşim öldü diye ağladım. diyerek stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu.

