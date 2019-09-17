SPOR

Hasan Çavuşoğlu: Lideriz ama çok büyütülecek bir şey yok

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 17.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Henüz ligin başındayız, lideriz ama çok büyütülecek bir şey yok. Daha ligde 30 maç var" dedi.

Hasan Çavuşoğlu: Lideriz ama çok büyütülecek bir şey yok

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hasan Çavuşoğlu, ligde 4'te 4 dört yapmanın önemli olduğunu söyledi. Bu başarının tesadüf olmadığını anlatan Çavuşoğlu, her şeyden önce sezon başında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve istedikleri oyuncuları takıma kazandırdıklarını kaydetti.

Hasan Çavuşoğlu, önemli olanın bu başarıyı sürdürmek olduğuna dikkati çekerek, "Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay iş değil. Teknik heyeti ve futbolcularımı tebrik ediyorum. Hocamızın hafta sonu yaptığı çalışmaların emeğini aldılar ve 4'te 4 yaptık. Bizim için çok önemli oldu" diye konuştu.

Bugün spor yorumcularının Fenerbahçe'nin niye yenildiğini tartışacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Alanyaspor'u yine çok az konuşacaklar. Bundan sonraki maçlarda en iyisini yapmak istiyoruz. Takımımız her maça galibiyet parolasıyla çıkacaktır. Ancak şununda bilincindeyiz; henüz ligin başındayız, lideriz ama çok büyütülecek bir şey yok. Daha ligde 30 maç var" ifadelerini kullandı.

Takımın bundan sonraki hedefleri konusunda ise Alanyaspor Başkanı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayağımızı yere sağlam basmamız lazım. 4'te 4 yapmakla iş bitmiyor. Önümüzde 30 maç var. Bundan sonrası daha önemli. Daha kontrollü bir şekilde emin adımlarla gitmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde iyi futbolumuzu her şeyden önce devam ettirmek istiyoruz."

Çavuşoğlu, konuşması sırasında yanına gelen Ozan Tufan ile ilgili olarak da "Onunla gurur duyuyorum. Ozan Tufan, geldiğinde ona 'futbola döneceksin, Fenerbahçe'de ve milli takımda yerini alacaksın.' demiştim. Bunu başardı" açıklamasını yaptı.

Ozan Tufan ise başkan Çavuşoğlu ve Sergen (Yalçın) hocanın çabalarıyla bu seviyeye geldiğini ifade ederek, "Bana sahip çıktılar. Evlatları gibi gördüler. Onların sayesinde de bugün Fenerbahçe'nin kaptanlığını yaptım, ilk 11'de oynadım" dedi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maç çıkışında hiç açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
Cisse'den Vedat Muriqi göndermesiCisse'den Vedat Muriqi göndermesi
Alanya'nın F.Bahçe iddiasıAlanya'nın F.Bahçe iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Çavuşoğlu alanyaspor Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

Cisse'den Vedat Muriqi göndermesi

Cisse'den Vedat Muriqi göndermesi

Yanal'dan hatalı gollerle ilgili açıklama

Yanal'dan hatalı gollerle ilgili açıklama

Ahmet Çakar'dan MHK ile ilgili bomba iddia

Ahmet Çakar'dan MHK ile ilgili bomba iddia

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam haklı büyütülecek bişey yok.kümeye oynayan fenevi yendi sadece
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Çavuşoğlu: Lideriz ama çok büyütülecek bir şey yok

''Büyütülecek bir şey yok''

Papiss Cisse'den Vedat Muriqi göndermesi

Cisse'den Vedat Muriqi göndermesi

Erol Bulut: Fenerbahçe maçı stres oluşturmuyor

Alanya'nın F.Bahçe iddiası

Alanyaspor, Welinton'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

Alanya, Welinton ile uzattı

Junior Fernandes'ten Fenerbahçe maçı yorumu

Fernandes'ten F.Bahçe maçı yorumu

Erol Bulut: Fenerbahçe maçı için yeterince zamanımız var

Erol Bulut'tan F.Bahçe maçı yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.