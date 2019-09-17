Hasan Çavuşoğlu: Lideriz ama çok büyütülecek bir şey yok

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hasan Çavuşoğlu, ligde 4'te 4 dört yapmanın önemli olduğunu söyledi. Bu başarının tesadüf olmadığını anlatan Çavuşoğlu, her şeyden önce sezon başında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve istedikleri oyuncuları takıma kazandırdıklarını kaydetti.

Hasan Çavuşoğlu, önemli olanın bu başarıyı sürdürmek olduğuna dikkati çekerek, "Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay iş değil. Teknik heyeti ve futbolcularımı tebrik ediyorum. Hocamızın hafta sonu yaptığı çalışmaların emeğini aldılar ve 4'te 4 yaptık. Bizim için çok önemli oldu" diye konuştu.

Bugün spor yorumcularının Fenerbahçe'nin niye yenildiğini tartışacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Alanyaspor'u yine çok az konuşacaklar. Bundan sonraki maçlarda en iyisini yapmak istiyoruz. Takımımız her maça galibiyet parolasıyla çıkacaktır. Ancak şununda bilincindeyiz; henüz ligin başındayız, lideriz ama çok büyütülecek bir şey yok. Daha ligde 30 maç var" ifadelerini kullandı.

Takımın bundan sonraki hedefleri konusunda ise Alanyaspor Başkanı, şu değerlendirmede bulundu: