Hasan Çavuşoğlu: Sergen Yalçın için resmi bir teklif almadık

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen, İstihdam ve Kariyer Günleri kapsamında ikinci günün son etkinliğinde, öğrencilerle bir araya geldi. Kariyer sohbetlerine, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş ve Genel Sekreter Fatih Özdemir’in yanı sıra dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Alanyaspor maçlarına öğrencileri davet eden Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Alanyaspor maçlarına gelmek isteyen öğrenci kardeşlerimize kapımız açık. Alanyaspor Passolig'i almaları yeterli. Passolig alan öğrencilerimiz stadımıza gelmek istedikleri takdirde maçları ücretsiz izleyebilecekler. Zaten ALKÜ’den maçlarımıza gelen öğrenciler var ve ben bu kişileri de tanıyorum. Daha öncede sizlere bu imkanı tanıdık ve bu süreçten sonra da gelmek isteyen öğrencileri stadımıza bekliyoruz” diye konuştu.

"HOCAMIZLA YOLA DEVAM ETMEK İSTERİZ"

Programın devamında öğrenciler, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na birbirinden zorlu sorular yöneltti. En çok merak edilen sorunun başında ise Alanyaspor Teknik Direktörü 'Sergen Yalçın sezon sonu takımdan ayrılıp büyük bir takıma teknik direktör olacak mı?' sorusuydu. Öğrencilerin sorularına samimi cevaplar veren Çavuşoğlu, “Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sezon sonu sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Son zamanlarda basının bu konularda yazdığı şeyler var. Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok. Hocamızla sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, hocamızla yola devam etmek isteriz. Sergen hocamız büyük bir kulübe hoca olmak isterse, sözleşmemiz devam ediyor olsa bile, hoca da 'büyük bir takıma gitmek istiyorum' diyorsa, biz önünü açarız. Aynı şekilde futbolcularımızda gitmek isterse daha önce yaptığım gibi önlerini açarım. Yeter ki tekliflerde dürüst ve samimi olsunlar” dedi.