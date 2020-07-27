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Hasan Ercan Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına başlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2.

Hasan Ercan Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına başlandı

Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları kapsamında Hasan Ercan Caddesi üzerinde devam eden alt yapı çalışmaları tamamlanarak asfaltlama işlemine geçildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer yatırımcı kuruluşlar tarafından Hasan Ercan Caddesi üzerinde devam eden yol, alt yapı, cadde ve kaldırım yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Cadde üzerinde yapılan içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, internet, elektrik, iletişim alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama işlemine geçildi. Hasan Ercan Caddesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan sıcak asfalt çalışmasının ilk katı tamamlandı. Bunun yanı sıra Mehmet Polatoğlu Caddesi (Halk Eğitimi Merkezi önünden asırlık çınar ağacına kadar olan bölge) parke taşı ile kaplamasına başlandı.
Cadde üzerinde yapılan sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgede kaldırımlar yenilenerek caddenin modern bir yapıya kavuşması sağlanacak ve Menteşe’ye uzun yıllar hizmet edecek modern bir cadde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Hasan Ercan Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına başlandı

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