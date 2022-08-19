YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa AŞ'deki görevlerinden istifa etti

Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa AŞ'deki görevlerinden istifa etti

19.08.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa AŞ'deki görevlerinden istifa etti

İSTANBUL (AA) - Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa AŞ'deki yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Kasımpaşa'nın her şeyden önce semtin kulübü olduğunu belirterek, "2002-2003 sezonundan itibaren yönetim kurulu başkanlığı yaparak 3. Lig'den Süper Lig'e yükselmesinde tüm semtle emek ve katkımız bulunmaktadır. 2011-2012 sezonundan itibaren yeni yapılanma sebebiyle Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kasımpaşa AŞ yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerimden gördüğüm lüzum üzerine 18 Ağustos itibarıyla istifa ettim. Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği bünyesinde yönetim kurulu başkanlığı görevim sürmekte olup sportif çalışmalarımız ve semte desteğimiz devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze'de aşure ikramı yapıldıCumhurbaşkanlığınca Darülaceze'de aşure ikramı yapıldı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandıAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı
Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıErzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa futbol hasan hilmi öksüz

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:10
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.