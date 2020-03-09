Hasan Hilmi Öksüz: Ligde kalacağımıza inanıyorum

Hasan Hilmi Öksüz, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada oynadığı futbolla dikkati çeken ve geride kalan 25 haftada 23 puan ve averajla 16. sırada yer alan lacivert-beyazlı takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısında istenilen performansı sergileyemediklerini belirten Hasan Hilmi Öksüz, "Devre arasında önemli transferler yaptık. Yeni bir takım oluşturduk. Takımın toparlanması ve sakat oyuncuların iyileşmesi ciddi bir zaman aldı. Bu zaman, bize çıkış noktasını getirdi. Üç haftadır iyi sonuçlar alıyoruz. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum. Takım, her geçen gün birbirini daha iyi tanıyor ve organize oluyor. Lige tutunmak için ciddi mücadele veriyoruz. Ligden düşme niyetinde değiliz. Ligde kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE KARŞISINA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ"

Oynadıkları son 3 maçta ligde kalma mücadelesi veren takımlardan Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor'u mağlup ettiklerini, İttifak Holding Konyaspor ile de berabere kaldıklarının altını çizen lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili, "Göztepe ile 13 Mart Cuma günü çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Göztepe maçını kazanmayı hedefliyoruz. Bütün hesaplarımız galibiyet üzerine. Daha sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağımız karşılaşmadan da puan almak istiyoruz. Ligin 28. haftasında Fenerbahçe'nin karşısına güçlü bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.