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Hasan Hüseyin attı nişanlısı coştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, bu sezonki ilk golünü attı.

Hasan Hüseyin attı nişanlısı coştu

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, bu sezonki ilk golünü attı. Hasan Hüseyin’in golü sonrasında nişanlısı Hüsna büyük sevinç yaşadı.
Süper Lig’in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor’da sahaya ilk 11’de çıkan isimlerden birisi olan Hasan Hüseyin Acar, maçın 45+3.dakikasında attığı golle takımını öne geçirirken kendisinin bu sezonki ligdeki ilk golünü attı.
Bu gol sonrasında Hasan Hüseyin’in nişanlısı Hüsna Nur Önder, sevincini sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımı ile duyurdu. Hüsna Nur Önder, Hasan Hüseyin’in golü sonrasında "Aşkım gol attı, goooollll" ve "Golcü aşkım" paylaşımları yaptı. Müsabaka sonrasında Hasan Hüseyin, nişanlısının bu paylaşımını beğendi.

Hasan Hüseyin attı nişanlısı coştu

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