Hasan Kalyoncu Üniversitesi başarıyı ödüllendiriyor

Öğrencilerinin önemli bir bölümüne yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 burs imkanı sunan HKÜ, Türkiye genelinde YKS’de dereceye giren ve genel not ortalamalarını yüksek tutan öğrencilerine de başarı bursları veriyor.

Küreselleşen dünyada kaliteli yükseköğretime daha fazla kişinin uygun bir şekilde erişebilmesi düşüncesiyle hareket eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), makul bir ücret politikası ve başarı odaklı burs programları uyguluyor. Öğrencilerinin önemli bir bölümüne yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 burs imkanı sunan HKÜ, Türkiye genelinde YKS’de dereceye giren ve genel not ortalamalarını yüksek tutan öğrencilerine de başarı bursları veriyor.

Türkiye genelinde, İlk 100’e girenlere aylık 5 bin TL, 101- 500 arasına girenlere aylık 3 bin TL, 501- bin arasına girenlere aylık 2 bin TL, bin 1- 5 bin arasına girenlere bin 500 TL, 5 bin 1- 10 bin arasına girenlere bin TL nakit burs veriliyor.

YKS sıralamasında ilk 10 bine giren öğrencilere derslere devam ettikleri, disiplin cezası almadıkları ve yıl kayıpları olmadığı sürece hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmıyor ve 8 ay boyunca yukarıda belirtilen miktarda burs veriliyor.

Sanat, kültür ve spor bursu

Sanat, Kültür ve Spor alanında Üniversitemizi başarı ile temsil eden öğrencilere Mütevelli Heyetince belirlenen tutar ve sayıda “Sanat, Kültür ve Spor Bursu” veren HKÜ, bu kapsamda milli sporcu olanlara (son iki yılda milli olduklarını belgelemek şartıyla), derslere devam ettikleri ve disiplin cezası almadıkları sürece hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile yüzde 100 Öğrenim Bursu sağlıyor. Dünya ve Olimpiyat, Avrupa ve Türkiye şampiyonu olanlara ise her yıl 8 ay boyunca sırasıyla bin, 800 ve 500 TLnakit burs veriyor.

HKÜ, öğrenimlerini başarı ile sürdüren öğrencilerden, bir akademik yılda alması gereken normal ders yükü ile akademik yıl sonu genel not ortalamalarına göre (yaz öğrenimi ve yaz stajları dahil edilmez) Mütevelli Heyetinin belirlediği sayıdaki öğrenciye öğrenim ücreti indirimi yapıyor. Bu kapsamda HKÜ, genel not ortalaması 3,80- 4,00 olanlara yüzde 100, 3,60- 3,79 olanlara yüzde 50, 3,50 - 3,59 olanlara yüzde 25 oranında verdiği “Başarı Bursu” ile başarıyı ödüllendiriyor. Şehit ve gazi çocuklarına yüzde 100 öğrenim ücreti indirimi de sağlayan HKÜ (Lisans, Lisansüstü), engelli öğrencilere (en az yüzde 50 engelli raporu mevcut olmak şartıyla) yüzde 50 öğrenim ücreti indirimi uyguluyor.