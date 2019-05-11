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Hasan Kartal'dan Serkan Çınar için 'kıçı kırık hakem' tepkisi!

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 11.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 3-2 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar'a tepki gösterdi. Hasan Kartal, "Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Bir tane kıçı kırık hakem bize neden bunu yapıyor" dedi.

Hasan Kartal'dan Serkan Çınar için 'kıçı kırık hakem' tepkisi!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 3-2 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar'a tepki gösterdi.

Hasan Kartal, "Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şamiyon olsun bize ne! Bir tane kıçı kırık hakem bize neden bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Kartal Çaykur Rizespor Galatasaray serkan çınar

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
gs her mac penalti atiyo nasil is anlamadim
Kimse FETO Filan Bitti Demesin..FETONUN Takimi FETOSARAY Masa basinda Kazaanmaya Devam Ediyor..FUTBOL Filan bahsetmeyin..
her zamanki galatasaray senaryosu.bide utanmadan seviniyolar
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