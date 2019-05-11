Hasan Kartal'dan Serkan Çınar için 'kıçı kırık hakem' tepkisi!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 3-2 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar'a tepki gösterdi.
Hasan Kartal, "Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şamiyon olsun bize ne! Bir tane kıçı kırık hakem bize neden bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.
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