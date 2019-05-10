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Hasan Kartal: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için resmi teklif yok

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 10.05.2019 20:25 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili TRT Spor'a canlı yayında bağlanarak açıklamalarda bulundu. Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar ise, Fenerbahçe'nin yeni sezonda başarılı forveti kadrosunda düşündüğünü söyledi.

Hasan Kartal: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için resmi teklif yok

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor'a açıklamalarda bulunarak, Vedat Muriqi ile ilgili transfer iddialarına da yanıt verdi ve oyuncunun menajeri Haluk Canatar da Fenerbahçe'nin oyuncuyu istediğini söyledi.

Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, "Vedat'ın sözleşmesi 1 yıl devam ediyor. Bu hafta önemli bir maçları var. Fazla gündemde olmasını istemiyorum ama. Fenerbahçe Kulübü, Vedat'ın sözleşme koşullarını TFF'nin sitesine baktığında da görüyor. Fenerbahçe yöneticileri Vedat'ı yeni sezonda düşündüklerini söyledi, bu birkaç haftalık bir olay. Başkanlar bir araya gelip görüşecekler. Fenerbahçe Kulübü, önümüzdeki yıl yapılanmasında Vedat'ı düşündüğünü söyledi. Yurt dışından da teklifler vari Toulouse'un bir teklifi var" dedi.

"ORTA BİR YOL BULURUZ"

Fenerbahçe'den resmi teklif gelmediğini belirten başkan Hasan Kartal ise, "Resmi teklif yok, istediklerine dair bilgi de yok. Vedat bizim yavrumuz, çocuğumuz. İsterlerse ve onun lehine de olursa orta yol buluruz." ifadelerini kullandı.

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