Hasan Kartal: Galatasaray’ın Vedat için 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz bakıyoruz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlayan Atakan Akkaynak için Didi Stadyumu’nda imza töreni gerçekleştirdi. Törene Kulüp Başkanı Hasan Kartal, kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Başkan Hasan Kartal imza töreninde yapmış olduğu açıklamada, Çaykur Rizespor'a katılan oyuncuların hedefi Avrupa takımlarında oynamak için kendini geliştirmek olması gerektiğini ifade etti.

Transfer konusunda önemli kararlar verdiklerini söyleyen Başkan Kartal, "Çalışma neticesinde bir yerlere geliyoruz. Yavaş yavaş kuruluyoruz. Burada yanılmak istemiyoruz. Yanılırsak kulübü ekonomik sıkıntıya sokarız. Birkaç oyuncumuz var. Yüksek fiyata sporcu alarak riske girmeyi planlamıyoruz. Bizden önceki arkadaşlar acele bir takım kurdu ve sportif başarıda da iyi olamadı. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. İlk hedefimiz ekonomiyi sıkıntıya sokamamak. Ekonomi sıkıntı olursa sporcu mutlu olamaz. Sporcu mutlu olamazsa da sportif başarı gelmez" diye konuştu.