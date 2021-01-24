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Hasan Kartal: Maalesef 1 puanla dönüyoruz

24.01.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Hasan Kartal: Maalesef 1 puanla dönüyoruz

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Aslında ben bunu başarı kabul etmiyorum. Kadromuzda birkaç tane daha iyi oyuncu olsaydı buradan 3 puanla giderdik ama maalesef 1 puanla dönüyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "1-0’dan sonra 1-1 olması iyi olmadı. Neticede şanssızlık; kalecinin yakalayabileceği bir top bizim çocuğa çarptı ve girdi. Beraberlik de iyi bir puan. Başakşehir de inşallah daha iyi yerlerde olur. İyi, güzide bir kulübümüz ama 1-0 biz alsaydık daha iyi olurdu. Ne kadar eksiğimiz olmasına rağmen, yaklaşık 10-12 tane eksiğimiz olmasına rağmen bu şartlar altında takımımız çok iyi bir başarı gösterdi. Ana kadronun yokluğunu hiç aratmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. İnandılar, savaştılar ama galibiyet olsa daha iyi olurdu" diye konuştu.

"İNŞALLAH RİZE’DE DAHA İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"

Yeni teknik direktör Marius Sumudica hakkında ise Kartal, "İnşallah Rize’de daha iyi olduğunu gösterir. Müdahale ediyor. Bildiğim kadarıyla soyunma odasında da bazı şeyler söylüyor. Bizim Ersin hocamız da iyi. Gayet iyi yönetiyor. İnşallah o da ileride iyi bir aşamada olur ama çocukların mücadelesi hocalarımızın mücadelesi hepsini bir araya topladığın zaman başarıyı getiriyor. Aslında ben bunu başarı kabul etmiyorum. Kadromuzda birkaç tane daha iyi oyuncu olsaydı buradan 3 puanla giderdik ama maalesef 1 puanla dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

"EKSİKLERİMİZİ BİLİYORUZ"

Transferle ilgili de konuşan başkan Kartal, "Eksiklerimizi biliyoruz. Hocamızla da görüştük. Hocamız da takımı inceledi, eksiklerimizi biliyor. Bu süreçte hocanın söylemi doğrultusunda 1-2 sporcu daha belki alırız ve kadroyu sağlamlaştırırız" dedi.

"FENERBAHÇE’Yİ ZORLAYABİLİRİZ"

Ligde haftaya Fenerbahçe ile oynayacak Rizespor’un başkanı Hasan Kartal, zorlu karşılaşma ile ilgili ise "Fenerbahçe maçına kadar sanıyorum kadro biraz daha tamamlanır. Korona çıkanlar oluyor. Remy yetişecek mi bilmiyorum. Sağlık ekibine bağlı. İyi bir kadro ile çıkarsak Fenerbahçe’yi zorlayabiliriz. İnşallah elimizdeki çocuklar düzelir" şeklinde konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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