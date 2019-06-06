Hasan Kartal: Vedat Muriqi'e en çok parayı hangi takım verirse, ona göndereceğiz

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırmalarının ardından teknik adam İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Başkan Kartal, yapılan imza töreninde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile gündeme gelen başarılı forvet Vedat Muriqi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kosovalı futbolcunun sürekli transfer gündeminde olduğunu vurgulayan Başkan Kartal, "Resmi teklif sadece Fransa'nın Toulouse takımından var. Galatasaray’dan ve Fenerbahçe’den sözlü teklif var. Aklımıza yatmayan transferi onaylamayız. Hocamız kalmasını istiyor. Aklımızda bir rakam yok. Bize en fazla parayı kim verirse ona veririz" şeklinde konuştu.
İSMAİL KARTAL: MURIQI'NİN KALMASINI İSTİYORUZ
İsmail Kartal ise, Kosovalı futbolcunun kalmasını istediğini aktararak, "Biz kalmasından yanayız. Kendisi ile konuşup kulüp menfaatleri doğrultusunda başkanımız ile konuşup değerlendireceğiz. Biz ilk etapta gitmesini istemiyoruz. Gönüllü kalmasını istiyoruz. İkinci yarı gelen birçok oyuncu başarılı oldu. Mukaveleleri bitti. Aşı tuttu. Okan hoca ve taraftarlarımız ile takım ligde çok başarılı oldu. Birçok kulüp bu oyuncuların peşine düştü. Bu oyuncuların transferi ortada gidiyor. Hedeflerimize giderken bu oyuncuları aramızda tutmak istiyoruz. Bunu gerçekleştiremezsek yerlerini dolduracak oyuncularımız listemizde var" ifadelerini kullandı.
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