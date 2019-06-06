SPOR

Hasan Kartal: Vedat Muriqi'e en çok parayı hangi takım verirse, ona göndereceğiz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 06.06.2019 18:14 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılan Kosovalı forvet Vedat Muriç’e resmi teklifin Fransız ekibi Toulouse’dan geldiğini söyleyerek, en fazla para veren takıma göndereceklerini ifade etti.

Hasan Kartal: Vedat Muriqi'e en çok parayı hangi takım verirse, ona göndereceğiz

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırmalarının ardından teknik adam İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Başkan Kartal, yapılan imza töreninde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile gündeme gelen başarılı forvet Vedat Muriqi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kosovalı futbolcunun sürekli transfer gündeminde olduğunu vurgulayan Başkan Kartal, "Resmi teklif sadece Fransa'nın Toulouse takımından var. Galatasaray’dan ve Fenerbahçe’den sözlü teklif var. Aklımıza yatmayan transferi onaylamayız. Hocamız kalmasını istiyor. Aklımızda bir rakam yok. Bize en fazla parayı kim verirse ona veririz" şeklinde konuştu.

İSMAİL KARTAL: MURIQI'NİN KALMASINI İSTİYORUZ

İsmail Kartal ise, Kosovalı futbolcunun kalmasını istediğini aktararak, "Biz kalmasından yanayız. Kendisi ile konuşup kulüp menfaatleri doğrultusunda başkanımız ile konuşup değerlendireceğiz. Biz ilk etapta gitmesini istemiyoruz. Gönüllü kalmasını istiyoruz. İkinci yarı gelen birçok oyuncu başarılı oldu. Mukaveleleri bitti. Aşı tuttu. Okan hoca ve taraftarlarımız ile takım ligde çok başarılı oldu. Birçok kulüp bu oyuncuların peşine düştü. Bu oyuncuların transferi ortada gidiyor. Hedeflerimize giderken bu oyuncuları aramızda tutmak istiyoruz. Bunu gerçekleştiremezsek yerlerini dolduracak oyuncularımız listemizde var" ifadelerini kullandı.

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
Kartal imzayı attı, iddialı konuştuKartal imzayı attı, iddialı konuştu
Rize, İsmail Kartal ile imzalıyorRize, İsmail Kartal ile imzalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Hasan Kartal Vedat Muriqi

En Çok Okunan Haberler

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Dünya Ronaldo'yu konuşuyor

Dünya Ronaldo'yu konuşuyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Ve teklif açıklandı! Vedat Muriqi...

Ve teklif açıklandı! Vedat Muriqi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Kartal: Vedat Muriqi'e en çok parayı hangi takım verirse, ona göndereceğiz

Vedat Muriqi için resmi açıklama!

Çaykur Rizespor İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kartal imzayı attı, iddialı konuştu

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal'la sözleşme imzalayacak

Rize, İsmail Kartal ile imzalıyor

Ve açıkladı! İşte Vedat Muriqi'in gönlündeki takım

Ve açıkladı! İşte Vedat Muriqi'in gönlündeki takım

Yılmaz Bal: Vedat Muriqi'nin bonservisi 10 milyon euro

'Vedat Muriqi 10 milyon euro'

Hasan Kartal: Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir

''Süper Lig'deki takım sayısı artabilir''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.