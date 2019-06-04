Hasan Kartal: Vedat Muriqi Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi

Çaykur Rizespor’da 34 maçta; 17 gol, 8 asistlik performansıyla transferin gözdesi olan Vedat Muriç hakkında resmi açıklama geldi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Muriç için gündeme gelen Galatasaray iddiasını da cevapladı.

İŞTE VEDAT MURIQI'İN KARİYERİ

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hasan Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın 3 milyon Euro teklifinden ve artı bir oyuncu teklif ettiğinden haberim yok. Bize şu anda gelen resmi teklif yok. Vedat, Galatasaray'ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi. Vedat, Yılmaz Bal'a ayrılmak istediğini ve Galatasaray'ı istediğini iletmiş. Sözlü olarak Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan teklif var. Vedat'ın transfer olmasında fayda var. Vedat bizde kalırsa çok olur. Vedat'ın transferinde takasa sıcak bakmıyoruz. Vedat için istenilen bonservis bedeline henüz ulaşan olmadı"

