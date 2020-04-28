Fenerbahçe'de Merih Demiral'ın ayrıldığı dönemde altyapı antrenörü olan Hasan Özdemir, milli oyuncunun takımdan ayrılma sürecini Tivibu Spor'a anlattı ve çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Hasan Özdemir'in açıklamaları;

Türk futbolundan böyle yetenekler Avrupa'ya daha çok gidecek. Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri, herkesin başarıya endeksli olması. Kulüpler borçlara giriyor ve kendilerini yemeye başlıyorlar.

"MERİH ŞANS BULSA OYNARDI"

Merih Demiral ile Fenerbahçe altyapısında 6 sene çalıştım. Merih şans bulsa, yüzde yüz oynardı. A Takım'a tavsiye ettiğimizde, oynar diye tavsiye ettik. Bastırdık, oynamaları lazım, geleceği parlak dedik o dönemin antrenörü Pereira'ya.

"PEREIRA, 'STOPERE İHTİYACIM YOK' DEDİ"

O zaman stoperler Kjaer ve Skrtel'di, benim stopere ihtiyacım yok dedi. En azından kulübede olsun dedik, 17 yaşındaydı, hala genç ama o zaman daha gençti. İstemediler. En azından kupa maçlarında oynatırsınız dedik.

"MERİH, VERİLEN PARAYI AZ BULDU"

Sonraki günlerde profesyonellik sorunu çıktı. Verilen parayı az buldu Merih, 1.5 milyar veriliyordu o zaman. "Ben bu rakama imza atmam, bir yol buldum, o yolda ilerlemek istiyorum" dedi. Ben de "Kendi hayatını kendi belirlesin" dedim, bir şey diyemedim çocuğa.

Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi