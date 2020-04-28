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Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2020 14:15 | Son Güncelleme

Merih Demiral'ın altyapı antrenörü Hasan Özdemir, milli oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, Merih Demiral'ı Vitor Pereira'nın istemediğini ve genç futbolcu ile sarı-lacivertliler arasında maaş krizinin yaşanmasıyla da ayrılığın gerçekleştiğini söyledi.

Fenerbahçe'de Merih Demiral'ın ayrıldığı dönemde altyapı antrenörü olan Hasan Özdemir, milli oyuncunun takımdan ayrılma sürecini Tivibu Spor'a anlattı ve çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Hasan Özdemir'in açıklamaları;

Türk futbolundan böyle yetenekler Avrupa'ya daha çok gidecek. Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri, herkesin başarıya endeksli olması. Kulüpler borçlara giriyor ve kendilerini yemeye başlıyorlar.

"MERİH ŞANS BULSA OYNARDI"

Merih Demiral ile Fenerbahçe altyapısında 6 sene çalıştım. Merih şans bulsa, yüzde yüz oynardı. A Takım'a tavsiye ettiğimizde, oynar diye tavsiye ettik. Bastırdık, oynamaları lazım, geleceği parlak dedik o dönemin antrenörü Pereira'ya.

"PEREIRA, 'STOPERE İHTİYACIM YOK' DEDİ"

O zaman stoperler Kjaer ve Skrtel'di, benim stopere ihtiyacım yok dedi. En azından kulübede olsun dedik, 17 yaşındaydı, hala genç ama o zaman daha gençti. İstemediler. En azından kupa maçlarında oynatırsınız dedik.

"MERİH, VERİLEN PARAYI AZ BULDU"

Sonraki günlerde profesyonellik sorunu çıktı. Verilen parayı az buldu Merih, 1.5 milyar veriliyordu o zaman. "Ben bu rakama imza atmam, bir yol buldum, o yolda ilerlemek istiyorum" dedi. Ben de "Kendi hayatını kendi belirlesin" dedim, bir şey diyemedim çocuğa.
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi

"OĞUZ KAĞAN VE BURAK VAR"

Oynama şansı buldu Merih gittiği yerlerde. Oynama şansı bulduğunuz sürece gelişmemeniz mümkün değil. Oğuz Kağan ile Burak Albayrak var mesela, Rize'de oynuyorlar, onlar da benim talebem. Burada oynayanlardan ne farkı var? Bastıra bastıra oynuyorlar, hiç de sırıtmıyorlar. Küçücük çocuklar, niye Fenerbahçe'de kalmasınlar.

"İŞİN MATEMATİKSEL TARAFI BU"

Milyon euroları niye başkalarına verelim. Bu çocukların alacağı paralar 300-400 bin euro. 10 oyuncuyu böyle alsan, 27 milyon euro kar edersin, işin matematiksel tarafı da bu.

"3 İSİMDEN PATLAMA BEKLİYORUM"

14 yıl çalıştım altyapıda, Fenerbahçe'de çalıştığım için gurur duyuyorum. Ömer Faruk Beyaz, 2003 doğumlu, bir de bir alt yaş grubunda Merih Bostan, santrfor, bir de Muhammet Gümüşkaya. Biraz kendilerini geliştirebilirlerse, kişilik, karakter, saha oyunu olarak kendilerini geliştirebilirlerse, bu 3'ünden patlama bekliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Merih Demiral

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