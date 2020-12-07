Hasankeyf su sporları ile bir başka güzel

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi her dönem ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi eserler yeni yerine taşındı ve bölgede Hasankeyf su sporları yapılmaya başlandı.

Baraj göleti, tarihi yapıları, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Ortaçağ, Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 1453 eserin yer aldığı Hasankeyf Müzesi sayesinde, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlayan ilçede, baraj göletinde tekne turları ve su sporları da yapılmaya başlandı.

Tarihi Hasankeyf'i ziyaret eden vatandaşlar, tekne paraşütü ile Hasankeyf'in yeni yerleşkesini, tarihi eserleri ve baraj gölünü havadan görme imkanı buluyor. Tekneden gökyüzüne yükselen ziyaretçiler 7 ila 10 dakika arası gökyüzünde enfes manzaranın tadını çıkıyorlar.

Marmaris'te su sporları işletmeciliği yapan ve Hasankeyf'te baraj gölündeki suyun yükselmesiyle tekne paraşütü hizmeti vermeye başlayan Batmanlı Muğdat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldan bu yana Marmaris'te yaşadığını ve kardeşleriyle su sporları işletmeciliği yaptığını söyledi.