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Hasat tespit çalışmaları başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde buğday hasadının başlamasıyla birlikte biçerdöverlerin çalışma yönetmeliğine uygunluğu ve dane kayıpları ve sap yüksekliği ile ilgili tarlada tespit çalışmaları başladı.Çalışmalar hakkında bilgi veren Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker “İlçemizde buğday hasatının başlaması sebebiyle, biçerdöverlerin çalışma yönetmeliğine uygunluğunun yanında, dane kayıpları ve sap yüksekliği çalışmalarının tarlada tespitleri ile domateste yeşil kurt ve domates güvesindeki (tuta) tuzakların tetkik ve kontrollerinde odamız teknik elamanı Ziraat Mühendisi Mustafa Öz ile birlikte çalışmalara katkı sağladık.”dedi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde buğday hasadının başlamasıyla birlikte biçerdöverlerin çalışma yönetmeliğine uygunluğu ve dane kayıpları ve sap yüksekliği ile ilgili tarlada tespit çalışmaları başladı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker “İlçemizde buğday hasatının başlaması sebebiyle, biçerdöverlerin çalışma yönetmeliğine uygunluğunun yanında, dane kayıpları ve sap yüksekliği çalışmalarının tarlada tespitleri ile domateste yeşil kurt ve domates güvesindeki (tuta) tuzakların tetkik ve kontrollerinde odamız teknik elamanı Ziraat Mühendisi Mustafa Öz ile birlikte çalışmalara katkı sağladık.”dedi.

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