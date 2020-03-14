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HASENE Derneği Kayseri İl Temsilciliği açıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

Almanya’da kurulan insani ve sosyal yardımlaşma kuruluşu olan HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin Kayseri İl Temsilciliği açıldı.

HASENE Derneği Kayseri İl Temsilciliği açıldı

Almanya’da kurulan insani ve sosyal yardımlaşma kuruluşu olan HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin Kayseri İl Temsilciliği açıldı. Açılışta konuşan HASENE Derneği Türkiye Başkanı Abdullah Erbay, “Daha çok insana dokunmak için temsilciliklerimizi arttıracağız” dedi.
HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği Kayseri İl Temsilciliği’nin Hunat Mahallesindeki açılışına HASENE Derneği Türkiye Başkanı Abdullah Erbay, HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği Kayseri İl Başkanı Ömer Benli ve il temsilciliği üyeleri katıldı.
Kayseri’de yapılan çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği Kayseri İl Başkanı Ömer Benli, “2013 yılından itibaren HASENE Yardım Derneğinde teşkilatlandırma ve proje sorumlusu olarak görev yaptım. HASENE Yardım Derneği 2010 yılında Almanya’da kurulmuş bir teşkilattır. Teşkilatımızla dünyanın 100 ülkesinde görev yapan ve yardımlarını ulaştıran büyük bir teşkilatız. Türkiye’de yeni teşkilatlanıyoruz ve merkezimiz İstanbul’da kuruldu. İnşallah bugün de Kayseri temsilciliğimizi açacağız daha sonra da diğer ilerimizde temsilcilikler açmaya başlayacağız. Dernek olarak projelerimizde su kuyusu açıyoruz, yetimlerimiz var, sağlık hizmetlerimiz var, mobil çalışmalarımız var ve katarakt ameliyatları yaptırıyoruz. 6 binin üzerinde su kuyusu açtık ve 8 binin üzerinde de yetim bakıyoruz. Afrika’da mobil bir hastanemiz bulunuyor ve hasta ameliyatlarına kadar yapıyorlar. Urfa’da da mobil fırınımız var. Burada da günde 5 bin ile 7 bin arasında ekmek yapılıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Önümüzde Ramazan ayı var ve Allah nasip ederse Ramazan’da da kumanya kampanyamız olacak. Yaklaşık 6-7 yıldır Kayseri’de bu hizmetleri veriyoruz ve bundan sonra da devam ettireceğiz” dedi.
HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği Türkiye Başkanı Abdullah Erbay da, ‘Mazlum ve Mağdurlar İçin Elele’ sloganı ile daha fazla insana dokunmak için temsilciliklerini arttıracaklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“HASENE Derneğimiz uluslararası bir insani yardım örgütü ve 100’ün üzerinde noktada faaliyet gösteren bir örgüt. Türkiye’de 2017 yılında da yerel dernek statüsüne aldık. Başta dini vecibeler olmak üzere çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 2018 yılında Deniz Yıldızları isimli bir proje başlattık ve ödül de aldı bu proje. Bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Çalışmalarımız Türkiye’de de devam ediyor ve bugün Kayseri’nin açılışını yapacağız. Türkiye’de Konya’dan sonra ikinci şubemiz burası ve bunu kademeli bir şekilde arttıracağız. Kayseri Türkiye’de çok önemli bir coğrafya. Çok ciddi potansiyeli olan bir ilimiz ve bu bağlamda da bugün burada olmaktan oldukça mutluyuz. Sloganımız da ‘Mazlum ve Mağdur İçin Elele’ ve din, dil, ırk gözetmeksizin insanların yanında olmak gibi de bir misyonumuz var. Türkiye’de çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz, temsilciliklerimizi arttıracağız. Daha çok İnsana dokunma niyetimiz var.”

HASENE Derneği Kayseri İl Temsilciliği açıldı

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